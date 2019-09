Os clientes que têm poupança ou conta-corrente na Caixa Econômica Federal começam a receber na próxima sexta-feira, os 500 reais do FGTS

Os trabalhadores clientes da Caixa Econômica Federal, que têm poupança ou conta-corrente no banco, começam a receber nesta sexta-feira (13) os R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), referentes ao saque imediato de contas ativas e inativas do fundo.

Os primeiros a terem os valores depositados serão os nascidos nos meses em janeiro, fevereiro, março e abril, no dia 13, conforme cronograma elaborado pela Caixa. Quem não é correntista do banco poderá sacar a partir de 18 de outubro.

Já os clientes do banco com saldo no FGTS em contas ativas e inativas e nasceram em maio, junho, julho e agosto vão ter o crédito feito em 27 de setembro.

Os correntistas nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro terão depósito dos R$ 500 por cada conta vinculado do FGTS em 9 de outubro deste ano. As contas na Caixa devem ter sido abertas até 24 de julho deste ano, data de publicação da MP 889 liberou os recursos do FGTS. Ao todo, cerca de 33 milhões dos trabalhadores são correntistas da Caixa. O banco dividiu os clientes em grupos com 11 milhões de pessoas em uma das faixas por datas. Eles receberão o valor diretamente nas poupanças ou contas.

Para quem tem mais de uma conta do FGTS, ativa ou inativa, será possível tirar até R$500 de cada uma. No caso de três contas, por exemplo, o valor máximo é de R$1.500. Quem tiver quatro contas, sacará R$ 2 mil. Cerca de 80% das contas vinculadas do FGTS têm saldo de até R$ 500, segundo dados do Ministério da Economia.

O trabalhador pode pedir devolução do dinheiro para o FGTS até abril de 2020. De acordo com o banco, os valores serão estornados corrigidos como se não tivessem sido sacados. Mas, se o correntista não autorizar a antecipação, ele terá a retirada liberada juntamente com os trabalhadores que não têm conta na Caixa a partir de 18 de outubro, conforme calendário elaborado pela Caixa.

Multa

Quem optar por retirar até R$ 500 não perderá o direito à multa de 40% sobre o valor total da conta vinculada nem à retirada integral do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

A Caixa informou ainda que os saques de até R$ 100 poderão ser feitos nas casas lotéricas ao apresentar documento de identidade original com foto e número do CPF. Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Quem não tem o cartão Cidadão, deve procurar uma agência da Caixa Econômica.

