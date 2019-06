Os concursos públicos serão suspensos porque há servidores demais, diz o ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (04) que os concursos públicos ficarão suspensos pelos próximos anos para desinchar a máquina pública, pois, atualmente, há “servidores demais”.

Em audiência na Câmara dos Deputados, Guedes declarou que houve um excesso de contratações nos governos anteriores acompanhado de uma forte alta dos salários. Isso, segundo ele, prejudicou a situação financeira das prefeituras, Estados e União.

“Para proteger a mão de obra que está lá, nós fizemos o seguinte: vamos desacelerar as contratações agora, ficar sem contratar um tempo, e vamos informatizar”, disse o ministro sobre os servidores do governo federal.

Guedes ressaltou que 40% dos funcionários públicos devem se aposentar nos próximos quatro ou cinco anos. Por isso, a ideia da equipe econômica é travar os concursos públicos e evitar substituir os servidores que se aposentarem.

Em alguns momentos, Guedes se referiu à suspensão de novas contratações. Em outros, ele falou em desacelerar o ingresso de pessoas no serviço público. “Então, você não precisa demitir, não precisa fazer nada. Basta você desacelerar as entradas, que vai acontecer naturalmente. Esse excesso vai embora sem custo, sem briga, sem demissão”, comentou o ministro.

“Em vez de admitir militantes nossos agora, nos próximos dois, três anos, ao contrário, não tem admissões durante um certo tempo. Nós precisamos pensar no País. Não vamos admitir durante um certo tempo”, completou.

Na Câmara, o ministro voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência e disse que, após essa etapa, pretende discutir a reforma tributária e um novo pacto federativo no Congresso.

Falta de dinheiro

Guedes também disse que os gastos dos Estados com pessoal, incluindo aposentados, já atingiram, em alguns casos, 70% de todas as despesas e que, se nada for feito, “em muito pouco tempo, vai faltar dinheiro para saúde, educação e saneamento”.

“A máquina não está processando bem estes recursos, está destruindo esses recursos. Não vai conseguir pagar nem o funcionalismo, nem aposentadorias. [A Previdência] não é uma reforma que a gente goste de fazer, é que não há alternativa”, declarou Guedes a parlamentares. O ministro disse que defende a implementação da reforma da Previdência também para os Estados e municípios por conta do “princípio da solidariedade”.

Deixe seu comentário: