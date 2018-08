Os Correios cobrarão 15 reais de todas as encomendas vindas do exterior

Se você costuma comprar produtos em sites internacionais, saiba que uma mudança feita pelos Correios pode deixar algumas compras um pouco mais caras. Agora, todas as encomendas terão uma taxa para envio de R$ 15. Lembra quando dissemos que os Correios queriam o fim do frete barato?

Até então, apenas as importações tributadas pela Receita Federal é que sofriam a cobrança. Segundo os Correios, o aumento no volume de importações influenciou a decisão, já que foi preciso colocar mais investimentos na parte operacional do serviço.

“O despacho postal não deve ser confundido com tributo ou frete. O serviço se refere às atividades de suporte ao tratamento aduaneiro realizadas pelo operador postal, como o recebimento dos objetos e inspeção por raio X, formalização da importação no sistema da Receita Federal (quando for o caso), tratamento de eventuais inconformidades (objetos proibidos, perigosos ou com exigências específicas impostas pela autoridade aduaneira para admissão), recolhimento e repasse dos impostos à Receita Federal (quando houver tributação), disponibilização de informações ao importador para desembaraço da remessa via internet, entre outras”, explicou os Correios.

A mudança foi oficializada na segunda-feira (27).

Funcionamento

Simplificando, a cobrança do despacho postal se refere ao valor cobrado para o envio do produto até o comprador. Com a mudança, a encomenda só será enviada a partir do recebimento da taxa de R$ 15 pelos Correios. O pagamento então é obrigatório e pode ser feito pela internet em casos de o produto ter sido liberado sem tributação da Receita Federal.

Demora

Há alguns meses os Correios tentaram explicar aos seus clientes os motivos que levam uma encomenda vinda do exterior demorar tanto tempo para chegar até o destino final.

Segundo o serviço, existem diferentes prazos de entrega e eles variam conforme o tipo de serviço de entrega contratado pelo usuário na hora da compra.

No caso dos fretes gratuitos, os Correios explicaram que existem duas modalidades: pequena encomenda simples e pequena encomenda registrada.

O prazo de entrega das duas é de até 40 dias úteis a partir da liberação da Receita Federal. O que muda é que uma pode ser rastreada quando chega ao Brasil e a outra não.

Além desses fatores, existem também a forma com que os produtos chegam ao País. Se o envio for por navio, o tempo será bem maior do que por avião.

