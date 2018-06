Os crimes contra a vida mantiveram nos cinco primeiros meses de 2018 a tendência de queda no Rio Grande do Sul

Os crimes contra a vida mantiveram nos cinco primeiro meses de 2018 a tendência de queda no Rio Grande do Sul. O balanço dos dados estatísticos da criminalidade, apresentado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) aponta redução de 34,4% nos índices de latrocínio e de 26,3% nos de homicídios, em comparação com o mesmo período de 2017.

Em Porto Alegre, as ocorrências de homicídio doloso diminuíram 19,7% e as de latrocínio, 22,2%. A redução do número de vítimas fatais de homicídios dolosos também se manteve, chegando a 25,1% no Estado e 16,3% na Capital – um total de 343 mortes a menos no RS e 52 vítimas a menos em Porto Alegre, em comparação com o mesmo período em 2017.

De acordo com o secretário Cezar Schimer, as ações promovidas pelo governo do Estado possibilitaram a manutenção da queda dos indicadores, principalmente, o ingresso de novos servidores e o investimento no reaparelhamento das instituições. “O caminho a ser percorrido ainda é longo, pois uma realidade como a que o RS e o Brasil vivenciam leva tempo para ser significativamente alterada. Porém, temos confiança de que será possível, até o final de 2018, atingirmos um patamar ainda mais positivo. A abertura de novas vagas no sistema penitenciário e o reforço nos recursos humanos e materiais das nossas corporações surtirão efeitos em curto prazo”, assegurou.

Divulgação oficial

Em 2016, a divulgação dos indicadores da criminalidade era semestral. A partir da mudança na gestão da SSP, passou a ser trimestral. Com as medidas adotadas pelo secretário Cezar Schirmer, como a reestruturação do Observatório da Segurança Pública, foi possível reduzir o espaço de tempo entre as divulgações. A partir de maio, os dados passaram a ser publicados no site da SSP mensalmente.

Ao todo, 17 indicadores são analisados. Eles representam os crimes de maior potencial ofensivo contra a vida e contra o patrimônio. Apenas um índice avaliado registrou alta em âmbito estadual: o estupro de mulheres.

Confira a relação completa dos indicadores:

Homicídio doloso: – 26,3%; Latrocínios: – 34,4%; Furtos: – 14,6%; Abigeato: – 31,5%; Furto de veículos: – 16,9%; Roubos: – 22,6%; Roubos de veículos: – 9,8%; Estelionato: – 7,1%; Furtos de bancos: – 28,8%; Roubo de bancos: – 6,9%; Furto de comércio: – 22%; Roubo de comércio: – 31,4%; Roubo de usuários de transporte coletivo: – 56,4%; Roubo de profissionais de transporte coletivo: – 33,4%; Ameaça contra mulheres: – 3,1%; Lesão corporal contra mulheres: – 2,4%; Estupro de mulheres: 8%.

Reestruturação de observatório

O Oesp (Observatório Estadual da Segurança Pública), responsável pela gestão dos indicadores criminais da SSP, está aprimorando suas ações e reforçando seu quadro de servidores. Para qualificar ainda mais a análise dos dados, a SSP recebeu o aporte de dois engenheiros de produção do quadro geral de servidores do Estado e dois técnicos da FEE (Fundação de Economia e Estatística).

Com o mesmo intuito, foram firmados convênios com a Universidade Autônoma de Lisboa, com a Uniritter, com a Faculdade de Direito de Santa Maria e com o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento. As parcerias visam a produção de conhecimento científico e a elaboração de políticas públicas mais alinhadas com a realidade do Estado.

Qlikview

Um novo sistema de gestão de dados foi implantado no Oesp, com o intuito de agilizar e facilitar a visualização das estatísticas de criminalidade em todos os municípios do Estado. O software Qlikview também será difundido para todos os gestores de segurança do RS, que poderão acessar e acompanhar os dados em tempo real, atualizados diariamente.

A ação segue a diretriz de explorar ao máximo o uso da tecnologia na elaboração de estratégias no combate à criminalidade adotada pela pasta. O Qlikview é uma solução desenvolvida para aperfeiçoar os processos de gestão operacional e administrativa, através do aprimoramento do controle dos indicadores criminais.

A aquisição do software contou com o aporte de recursos do POD (Programa de Oportunidades e Direitos), parceria do governo do Estado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O investimento foi de R$ 1,5 milhão – R$ 1,2 milhão na compra da licença de uso e R$ 300 mil em consultoria e capacitação de servidores.

