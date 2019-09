Os crimes de violência doméstica foram alvo de uma operação policial em 22 cidades gaúchas

Nessa quinta-feira, a Polícia Civil gaúcha deflagrou a operação “Vênus”, destinada ao combate dos crimes de violência doméstica e contra a mulher. A ofensiva foi coordenada pelo DPGV (Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis), com a participação das 22 delegacias especializadas nesse tipo de ocorrência em todo o Rio Grande do Sul.

Ao todo, cerca de 150 agentes cumpriram 79 mandados de busca e apreensão. Pelo menos sete pessoas foram presas e 11 armas-de-fogo apreendidas. Também houve a verificação das situações de 163 denúncias e 49 medidas protetivas de urgência em todas as cidades contempladas.

Segundo a chefe de Polícia do Estado, delegada Nadine Anflor, a operação é alusiva aos 13 anos da Lei Maria da Penha e inspirada no calendário temático da campanha “Agosto Lilás”, mês de combate à violência contra a mulher: “As ações de hoje trazem também uma resposta à sociedade, afinal trata-se de um problema que deve ser devidamente investigado e punido”.

Já a delegada Shana Luft Hartz, diretora do DPGV, frisou que esse tipo de ação busca, além da punição do agressor, uma espécie de incentivo adicional para que mais mulheres busquem ajuda, trazendo à Polícia a violência que estão sofrendo, para que seja feita a devida apuração e punição do responsável.

“A violência doméstica tem a característica de ficar restrita aos lares, uma questão que fica escondida e não é relatada”, declarou. “Nós buscamos incentivar e também conscientizar a população para que busque ajuda e para que denuncie, para que a Polícia Civil possa agir antes do crime se tornar mais grave.”

Por sua vez, a diretora da Dipam, delegada Tatiana Barreira Bastos, mencionou o fato de a verificação de denúncias e o monitoramento de medidas protetivas serem ações de caráter preventivo. “Isso é importante para que se apure se os fatos criminosos estão ocorrendo”, acrescentou.

Estupro de vulnerável

Já a Decap (Delegacia de Capturas), ligada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) capturou em Porto Alegre um homem de 46 anos por estupro de vulnerável. Morador do bairro Sarandi, na Zona Norte da capital gaúcha, ele era alvo de um mandado de prisão preventiva.

Conforme o delegado Arthur Raldi, que coordenou a ação, o indivíduo possui contra si duas acusações de abuso sexual, tendo como vítimas uma menina de 8 anos e uma adolescente de 12 anos. Ele foi conduzido para a realização das formalidades legais e em seguida encaminhado ao sistema penitenciário.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: