Os cuidados no inverno é tema do Saúde TOTAL

Na próxima quarta-feira, dia 27 de junho, o Shopping TOTAL promove mais um edição do Saúde TOTAL – um projeto que leva gratuitamente à comunidade prestação de serviços e informações sobre saúde e bem-estar.

A edição do mês de junho abordará os cuidados no inverno com os fisioterapeutas da Hospitalar ATS – Pedro Galvão e Gabriela Baldissera, que falarão sobre como evitar as doenças respiratórias da estação a partir dos cuidados com a higiene das mãos, a alimentação, o uso de agasalhos, os ambientes fechados e as vacinações. O bate-papo vai acontecer na Praça de Eventos da Praça de Alimentação, às 16h.

Durante o dia, das 13h às 17h, serão realizadas diferentes prestações de serviços à comunidade como: aferição de pressão, exame de acuidade visual, degustação e demonstração de produtos.

O Saúde TOTAL tem apoio da Hospitalar ATS, Mundo Verde, Óticas São José, Panvel e VitaQuali.

O Shopping TOTAL fica na Avenida Cristóvão Colombo, nº 545, Bairro Floresta.

