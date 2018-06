Os deputados aprovaram o projeto que facilita o uso de agrotóxicos no Brasil

A proposta revoga lei de 1989 e altera as regras de produção, comercialização e distribuição de agrotóxicos. O grupo contrário ao projeto, que apelidou a proposta de “PL do veneno”, entende que a nova lei vai flexibilizar as regras porque se limitará à atuação de órgãos de controle na autorização de uso dos agrotóxicos. Alegam ainda que as substâncias podem provocar câncer, prejudicar o desenvolvimento do feto e gerar mutações.