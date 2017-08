Os deputados do Mato Groso recebiam ‘mensalinho’ para não denunciar desvios do governo

O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB), afirmou em delação premiada que os deputados estaduais recebiam um ‘mensalinho’ para não denunciar fraudes e desvios do governo e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Silval fez um acordo de delação premiada, que já foi homologado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal.

No depoimento à Procuradoria-Geral da República, Silval declarou que os pagamentos funcionavam como um “cala boca” da Mesa Diretora da Assembleia para que os deputados não denunciassem as fraudes na Casa de Leis e no governo.

Silval afirmou ainda que, “desde que adentrou na Assembleia, no ano de 1999, até o dia que deixou o mandato, sempre existiu o ‘mensalinho’ pago pela Mesa Diretora aos deputados, sendo considerado uma praxe do ‘sistema”.

Antes de assumir o governo Silval foi deputado estadual. Em 2003, ele foi eleito 1º secretário para compor a Mesa Diretora. A eleição, segundo o depoimento dele, foi realizada mediante pagamento de propina. Cada parlamentar teria recebido 150 mil reais. Ao todo, foram gastos 2 milhões de reais.

Silval contou que ele e José Riva, à época deputado e eleito presidente da Assembleia, se reuniram com o atual senador da Agricultura Blairo Maggi (PR), então governador de Mato Grosso, com o intuito de obter recursos para pagar a dívida assumida com os parlamentares. (AG)

