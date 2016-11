Os dez segredos da vida privada de Fidel Castro

Jamais saberemos quantos segredos Fidel Castro levou para o túmulo. Por décadas, a vida privada do líder cubano foi guardada a sete chaves. As motivações estariam ligadas à sua segurança. Alguns detalhes, no entanto, escaparam dessa cuidadosa blindagem. Veja dez deles.

1. Data de nascimento.

Oficialmente, Fidel nasceu em 1926. Mas pesquisadores dizem que ele veio ao mundo em 1927. Mario Beira, autor do livro “Fidel Castro Ruz: Um Estudo Psicanalítico”, é um dos que argumentam que o pai de Fidel, Ángel Castro, mudou sua data de nascimento para que o menino pudesse pular do terceiro para o quinto ano e, com isso, cursar uma escola secundária.

2. Nome.

Oficialmente, seu nome era Fidel Alejandro. Mas quem teve acesso às suas certidões de nascimento – que são várias, devido à condição original de filho ilegítimo, posteriormente regularizada – assegura que ele teve outros nomes. A historiadora brasileira Cláudia Furiati foi a primeira a documentar o assunto. No livro Fidel Castro: A História me Absolverà, publicado em 2003, ela diz que, em sua certidão de batismo de 1935, Fidel está registrado como Fidel Hipólito Ruz González. E, finalmente, em 1941, quando foi reconhecido, o líder cubano passa a se chamar Fidel Alejandro Castro Ruz, nome pelo qual ficou conhecido até hoje.

3. “Fortaleza”.

“Punto Cero” é o nome que os serviços de inteligência cubanos dão a Jaimanitas, como é chamada a residência de Fidel em Havana. Situada em um subúrbio, em uma área onde antes se localizava um campo de golfe, trata-se de uma construção em forma de ferradura, ao redor de uma piscina. O local tem um longo corredor exterior, um amplo jardim com alguns brinquedos, uma cozinha com revestimento de aço inoxidável e uma mesa de jantar com oito cadeiras e uma TV, sem muitos luxos.

4. Fortuna.

O patrimônio de Fidel é um assunto espinhoso. A revista americana Forbes passou a incluí-lo em sua lista de mais ricos a partir de 1997. Em 2006, último ano em que figura na compilação, o líder cubano aparece com uma fortuna de 900 milhões de dólares (3,1 bilhões de reais). A cifra se baseia em seu “poder econômico sobre uma rede de companhias de propriedade do Estado”. Fidel classificou a avaliação da Forbes como uma “mentira repugnante”. Outros acreditam que sua fortuna pode ser ainda maior.

5. Com que roupa?

Desde o início da década de 1950, Fidel Castro não era visto em público senão com vestimenta militar. Em 1994, por sugestão do amigo, o escritor colombiano Gabriel García Márquez, experimentou usar uma camisa informal conhecida como “guayabera”, na Conferência dos Não Alinhados. Naquele mesmo ano, começaria também a vestir-se de terno. Depois de uma cirurgia em 2006, a saúde fragilizada o levou a um estilo mais informal: calças e casaco esportivos.

6. Mulheres e filhos.

Fidel tinha fama de mulherengo e até hoje não se sabe quantos filhos o líder cubano teve. A jornalista Ann Louise Bardach disse que o total chega a 11, entre legítimos e ilegítimos.

7. Paixão por esportes.

Sua paixão por beisebol era conhecida do público. Alguns dizem que ele teria chegado, inclusive, a realizar testes para jogar com um dos mais famosos times do mundo, o New York Yankees, da Liga Profissional Americana. Outros acreditam que tudo não passou de mito.

8. Gosto por charuto.

Reza a lenda que o famoso charuto Cohiba foi inventado pelo amigo de um de seus guarda-costas, Eduardo Rivera Irizarri, especialmente para Fidel, nos anos 1960. O líder cubano acabaria por abandonar o hábito em 1985, por razões de saúde.

9. Boa sorte.

“Se sobreviver a tentativas de assassinato fosse uma modalidade da Olimpíada, ganharia medalha de ouro”, disse Fidel em certa ocasião. “Ele tem uma sorte que pode ser confundida até com algo sobrenatural”, disse o pesquisador espanhol Luis Adrián Betancourt, autor de um livro sobre o assunto.

10. Lado artístico.

Antes de chegar ao poder, Fidel Castro teria participado de pelo menos duas produções de Hollywood como figurante. O número de filmes, documentários e séries de que participou totalizam 48. Mas, de acordo a escritora americana Alice Walker, Fidel Castro não sabia dançar nem cantar.

