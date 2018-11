Os dois maiores bancos brasileiros, Itaú e Bradesco, veem a economia do País crescendo a um ritmo mais forte em 2019

Dois dos maiores bancos do País, o Itaú e o Bradesco, elevaram suas projeções decrescimento da economia para 2019. De acordo com comunicados das empresas, a mudança nas estimativas são condizentes com a melhora das condições financeiras e dos prêmios de risco. O Itaú elevou sua projeção de expansão do PIB para o ano seguinte de 2% para 2,5%, enquanto o Bradesco alterou de 2,5% para 2,8%. No entanto, as instituições financeiras ressaltam a importância do ajuste das contas públicas para a manutenção de um ritmo de crescimento elevado.

O Bradesco destaca que, do lado positivo, houve surpresas com os dados de atividade de curto prazo, indicando um crescimento do PIB no terceiro trimestre mais próximo de 0,5%, na comparação com a projeção anterior de 0,3%. Além disso, cita a queda do risco País e a apreciação do câmbio, levando as condições financeiras novamente para um patamar expansionista – ainda que inferior ao do começo do ano.

Dentre os indicadores, conforme o jornal O Estado de S.Paulo, o banco menciona os resultados favoráveis das vendas do varejo, o volume de serviços, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) em agosto, assim como a geração de vagas formais pelo Caged recentemente.

Para o banco, a economia brasileira encontra-se em uma posição cíclica favorável à retomada do crescimento, citando como exemplo a inflação e os juros em níveis baixos, a menor alavancagem das empresas e das famílias, o déficit externo reduzido e a grande ociosidade no mercado de trabalho e na indústria. Além disso, acrescenta que o crédito e o mercado de capitais começam a se expandir de maneira mais consistente e até mesmo a geração de vagas surpreendeu positivamente nos últimos meses.

O Itaú também alterou as expectativas para a taxa Selic no final de 2019. Agora, o banco vê o juro permanecendo estável em 6,50% ao ano no fim de 2019, e não mais espera alta de 8,00%.

“O Comitê de Política Monetária (Copom) vê riscos menos assimétricos para a inflação e mantém projeções em torno da meta para os próximos anos, no cenário de referência. Assim sendo, revisamos nosso cenário para manutenção da taxa Selic em 6,5% ao longo do próximo ano”, explica.

PIB de 2018

Para o Itaú, a expectativa para o PIB deste ano manteve-se em expansão de 1,30%. Para 2020, o banco estima incremento de 3,0% do PIB, com a economia ainda beneficiada por condições financeiras expansionistas e uma herança estatística mais favorável do que em 2019. Já o Bradesco manteve a projeção em um crescimento de 1,1%. Em 2017, a expansão do PIB foi de 1,0%.

O Itaú acrescenta no relatório que a manutenção de um cenário de condições financeiras mais favoráveis requer avanço nas reformas.

“Em outras palavras, a economia só será capaz de manter um ritmo mais elevado de crescimento caso as reformas fiscais, em particular a da Previdência, sejam aprovadas. Caso haja frustração com relação a esse ponto, a percepção de insustentabilidade fiscal teria impacto imediato sobre o preço dos ativos, o que poderia colocar em risco a recuperação da atividade”, avalia.

Já o Bradesco pondera que o Brasil possui grandes desafios pela frente, sendo o principal deles o reequilíbrio das contas públicas.

“É possível dizer que se a agenda de reformas econômicas relevantes para o País avançar – notadamente a agenda fiscal e a do crescimento – é provável que a melhora de condições financeiras que se observou nos últimos meses, com queda de juros, apreciação do câmbio, recuo do risco País e alta na bolsa, se traduza em maior crescimento”, completa.

