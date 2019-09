Os donos de três estabelecimentos no bairro Floresta foram presos em operação contra o furto de energia em Porto Alegre

Uma operação conjunta entre diversos órgãos resultou, nessa terça-feira, na prisão em flagrante de três pessoas por furto de energia em estabelecimentos no bairro Floresta, em Porto Alegre. De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, o crime foi constatado por técnicos da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) em uma oficina de reciclagem, um salão de beleza e uma gráfica, todos no trecho da rua Garibaldi entre as avenidas Farrapos e Voluntários da Pátria.

A ação teve por objetivo fiscalizar alvarás de funcionamento, normas de segurança e corrigir eventuais irregularidades em pontos comerciais da região. Foram vistoriados ao menos 12 locais com atividades variadas – 11 acabaram interditados pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância em Saúde ou SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), por problemas como falta de higiene e ausência de alvará de funcionamento.

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) executou três suspensões no fornecimento de água por violação na legislação. Já a Smim (Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) intimou os proprietários de estabelecimentos a realizarem correções e adequações nas calçadas, enquanto fiscais da SMDE apreenderam um carrinho utilizado na venda ambulante de alimentos como churrasco).

Aproveitando a deixa, fiscais da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) autuaram quatro veículos, sendo que dois foram guinchados (um caminhão sem condições de transitar e outro por estacionamento em local proibido).

Além dos já mencionados CEEE, Dmae, bombeiros, equipes de Secretarias e EPTC, a ação integrada contou com a participação da Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e Defesa Civil.

Declarações

“A operação tem dois propósitos distintos: um deles é o de combater a informalidade e a sonegação de impostos, entre outras irregularidades que comprometem o desenvolvimento econômico de Porto Alegre”, explicou o titular da SMDE, Eduardo Cidade. “O outro é coibir crimes que representam um risco não só para os consumidores, mas também para a população como um todo”, acrescentou.

O secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, resumiu: “A nossa intenção é fazer com que esta região da cidade seja um pouco mais agradável e aprazível para o cidadão porto-alegrense. Acima de tudo, temos que colocar em ordem o que está em desordem”.

Para o comandante do 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar), tenente-coronel Luciano Moritz, as ações integradas com os órgãos de segurança e fiscalização vêm ao encontro da necessidade de trazer segurança para a população, tanto em estabelecimentos comerciais quanto em instalações físicas. “O objetivo é identificar criminosos e buscar alvos potenciais para dar maior tranquilidade à comunidade local”, diz.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: