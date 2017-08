Os donos de uma grife se tornam réus por trabalho escravo de bolivianos em São Paulo

Além de dois representantes da loja, outras quatro pessoas, responsáveis pelas empresas e oficinas de costura usadas pela marca, se tornaram réus na ação. Os seis vão responder pelo crime de reduzir os trabalhadores a condição análoga à de escravo com pena prevista que varia entre dois e oito anos de prisão para cada vítima identificada, além do pagamento de multa.

Além de “péssimas condições dos alojamentos, que incluíam sujeira, infiltrações, instalações sanitárias precárias e irregularidades na rede elétrica, os costureiros eram submetidos a jornadas que variavam entre 14 e 17 horas por dia. Os empregadores restringiam inclusive a locomoção das vítimas, que só podiam deixar a oficina para resolver assuntos pessoais mediante autorização prévia”. Segundo a denúncia do MPF, a saída dos trabalhadores do estabelecimento não era autorizada quando o prazo estava “apertado”.

De acordo com relatório fiscal que embasou a denúncia, as oficinas de costura eram contratadas por fornecedores diretos da Gregory para a confecção de peças de vestuário desenvolvidas pela marca, em um sistema de quarteirização da produção, em que o gerenciamento dos terceiros passa para uma quarta empresa.

Entre os réus estão dois bolivianos que administravam uma oficina no Jardim Peri, Zona Norte da capital paulista. Eles empregavam dez funcionários aliciados na Bolívia, que viviam e trabalhavam no mesmo local, com seus filhos. “A fiscalização flagrou inclusive um bebê, com um mês de vida, que dormia entre os motores de duas máquinas de costura, em um berço improvisado com caixas de papelão. A mãe, que amamentava o filho durante a jornada de trabalho, nada recebeu durante o período que ficou no hospital após o parto e, ao retornar à oficina, voltou a trabalhar imediatamente”, diz a Procuradoria.