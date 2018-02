Os drinques refrescantes e sem álcool são uma alternativa para curtir o carnaval em família

Quem diz que o álcool é indispensável para um drinque não sabe o que está perdendo. Existem diversas receitas de drinques deliciosos, coloridos e refrescantes, em versões incrementadas que proporcionam ótimas alternativas para o carnaval e outras festas com a família e os amigos.

Vale lembrar que no ambiente muitas vezes há crianças ou então adultos que não apreciam ou não podem ingerir álcool, por questões de saúde, ressaca ou mesmo por estarem dirigindo, por exemplo. Isso torna ainda mais interessante conhecer algumas opções que não levam cachaça, vodka, rum ou outros itens tradicionalmente adicionados a esse tipo de “mix”.

Piña Colada



Nessa versão sem álcool, a receita não leva rum. Ingredientes: 100 mililitros de suco de abacaxi, 50 mililitros de leite de coco, 50 mililitros de leite condensado, 100 mililitros de refrigerante de limão, calda de chocolate para decorar e gelo a gosto. Modo de preparo: Coloque os ingredientes no liquidificador até deixar o gelo em pedaços pequenos. Usar calda de chocolate para decorar o copo.

Mojito

A famosa bebida cubana que encantou personalidades como o escritor Ernest Hemingway (1899-1961) ressurge aqui em uma receita sem rum. Ingredientes: 1 limão cortado (retirar o miolo), 8 a 10 folhas de hortelã, 3 colheres de açúcar, água com gás a gosto e gelo a gosto. Modo de preparo: Coloque num copo grande o limão com a casca virada para baixo para não amargar, o açúcar e a hortelã. Macerar. Coloque gelo e complete com a água com gás.

Morango Frozen

Nesta receita, o álcool da tequila e do cointreau é substituído por soda limonada, proporcionando uma alternativa refrescante para o verão. “Com estes ingredientes, ficaria como um gosto parecido com o de uma margarita frozzen”. Ingredientes : 7 morangos grandes, cerca de 10 cubos de gelo, 2 colheres (sopa) de açúcar refinado e

100 mililitros de soda limonada. Modo de preparo: bata todos os ingredientes, exceto o gelo, no liquidificador. Para conseguir a consistência, que deve se assemelhar à de uma raspadinha, vá colocando o gelo aos poucos e batendo, até alcançar o ponto.

Café caramelo

Ingredientes: 1 colher de sopa de café solúvel, 1 colher de sopa de calda de caramelo, 150 mililitros de leite e

gelo a gosto, além de calda de caramelo para decorar. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador até deixar o gelo em pedaços pequenos. Usar calda de caramelo para decorar o copo.



Banana split de copo

Ingredientes: 150 mililitros de suco de abacaxi, 2 bananas amassadas, sorvete de creme (mesma quantidade de banana), gelo a gosto e calda de chocolate para decorar. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador até deixar o gelo em pedaços pequenos. Usar a calda de chocolate para decorar o copo.

Deixe seu comentário: