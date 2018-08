Os e-mails de mais de três milhões de brasileiros vazaram de um site

O site MyHeritage confirmou ao MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) o vazamento de e-mails e senhas de mais de 3,3 milhões de clientes brasileiros. A resposta se deu em inquérito aberto pelo órgão para apurar o comprometimento de informações de brasileiros em um incidente de segurança que segundo a página teria ocorrido em outubro de 2017.

Segundo o MPDFT, a empresa afirmou que não houve vazamento de nomes, endereços e números de cartão de crédito dos clientes brasileiros, bem como dados sensíveis como amostras de DNA e outros utilizados para formar árvores genealógicas de famílias.

A Autoridade Israelense de Proteção de Dados realizou investigação cuja análise concluiu pela não existência de nenhuma violação da lei. O MPDFT orienta os clientes do site que troquem a senha de acesso ao serviço.

Incidente

O site MyHeritage fornece uma série de serviços relacionados à herança genética de pessoas. A empresa comercializa atividades como testes de DNA e identificação de árvores genealógicas, possibilitando identificar antepassados e encontrar parentes.

Em nota divulgada no dia 4 de junho, a empresa responsável pela página informou que havia sido comunicada da disseminação de um arquivo com e-mails e senhas de 92 milhões de usuários do serviço, todos cadastrados até outubro de 2017.

Em dois comunicados publicados em junho, a empresa informou ter criado uma equipe para apurar as causas do incidente e contratado uma firma para realizar perícia. Uma equipe de suporte foi disponibilizada para tirar dúvidas dos usuários.

A empresa relatou ainda a intenção de criar um sistema mais seguro de autenticação para o usuário acessar o site. Assim como o MPDFT, a empresa também recomendou, em uma das notas, a troca das senhas, uma vez que essas foram vazadas.

Yahoo

I Yahoo Mail ainda utiliza extensivamente as mensagens nas caixas de entrada dos seus usuários para oferecer publicidade direcionada. Conforme disse uma fonte interna da Oath, empresa-mãe da Yahoo, ao The Wall Street Journal, a companhia negocia atualmente a varredura de pelo menos 200 milhões de contas de e-mail com diversos anunciantes.

Os conteúdos devem ser então analisados por meio de um algoritmo específico, o qual ajudará a agrupar as contas por tipo de interesse. Dessa forma, caso uma caixa de entrada tenha várias confirmações de compra de passagens de avião, por exemplo, o usuário será classificado como alguém que viaja com frequência — passando, então, a receber anúncios de companhias aéreas em seguida.

O mesmo deve valer para diversas outras classificações, incluindo desempregados, fãs de tecnologia, profissionais autônomos, e o que mais o Yahoo puder concluir ao ler as caixas de entrada. Embora seja possível excluir a própria conta do programa, o caminho para tanto não é dos mais claros. No caso, é preciso seguir para a guia “Ad Interest Manager” e ativamente optar por não receber publicidade dessa natureza (mesmo no caso do Yahoo Premium).

Informações pessoais devem ser poupadas

Apesar da possível devassa nas caixas de entrada, a Yahoo garante que informações sensíveis dos seus usuários são retiradas antes que se promovam as análises dos conteúdos. Embora alguns enganos tenham sido cometidos, a companhia garante que o algoritmo está agora mais consistente, de forma que casamentos com longas listas de convidados não devem mais ser confundidos com imagens comerciais, conforme disse a Oath ao WSJ.

Até porque o processo de revisão dos emails passou a incluir desde alguns meses atrás também funcionários de carne e osso. Cabe que cada um decida o quão positivo pode ser isso, entretanto.

SPAMs

A medida atual da Yahoo parece ser uma resposta à queda considerável de usuários, sobretudo entre os mais jovens. Conforme dados do Statista — mencionados pelo The Verge —, a base de usuários do Yahoo entre 18 e 29 anos vem encolhendo ano a ano. Atualmente, apenas 19% do público dessa faixa etária utiliza o Yahoo Mail, em comparação com 61% que preferem o Gmail. O serviço apenas leva vantagem entre os usuários com mais de 65 anos.

Seja como for, resta saber se a receita possivelmente gerada pela devassa das caixas de entrada pode mesmo atenuar os trancos e barrancos da companhia. Não que a escolha (potencialmente paliativa) seja pouco justificável, é claro.

Em tempo: o Yahoo Mail realmente não é o único a utilizar mensagens pessoais para veicular publicidade direcionada. Para quem ainda se lembra, apenas recentemente a Google deixou de ler os e-mails dos seus usuários com finalidade análoga; no ano passado, a companhia abandonou a estratégia, alegando “preocupações com a privacidade dos usuários”.

