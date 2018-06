Os Estados Unidos alertaram sobre possíveis ataques terroristas durante o Mundial

O governo dos Estados Unidos avisou a seus cidadãos de possíveis ataques terroristas durante o Mundial através de um alerta de viagem no qual aconselhou “reconsiderar” os deslocamentos a esse país. Eventos internacionais em grande escala como o Mundial são um alvo atrativo para os terroristas, conforme alerta do Departamento de Estado. Embora a segurança para o Mundial seja extensa, os terroristas talvez tentem atacar estádios, as festas, pontos turísticos, centros de transporte e outros locais públicos, alertou o Departamento de Estado americano.

“Os terroristas podem atacar com pouca ou sem advertência prévia, almejando pontos turísticos, centros de transporte, mercados e shoppings, assim como instalações do governo”, avisou o governo dos Estados Unidos.

Além dos possíveis atentados, os EUA observaram que na Rússia “os cidadãos americanos frequentemente são vítimas de assédio, maus-tratos e extorsão por parte das forças da ordem e de outros funcionários”.

Finalmente, recomendou evitar a região do Cáucaso norte – incluindo Chechênia e o monte Elbrus – por “terrorismo e distúrbios”, assim como a Crimeia por causa de “abusos das forças de ocupação”.

Estado Islâmico

O grupo terrorista EI (Estado Islâmico) ameaçou realizar “um massacre como nunca antes visto” durante o Mundial que está sendo realizado na Rússia. Um vídeo divulgado pelo grupo em canais e chats extremistas mostra drones bombardeando estádios de Sochi, onde a Seleção Brasileira está alojada nesta primeira fase.

A ameaça foi feita um dia depois da abertura do Mundial. O atentado seria uma vingança contra o presidente russo, Vladimir Putin, devido ao seu apoio militar ao governo da Síria.

Especialistas acreditam que o vídeo, lançado como forma de propaganda, seria apenas uma fantasia. Mas não descartam a ação de “lobos solitários” durante o evento. O Estado Islâmico estaria orientando jihadistas a agir durante o Mundial, sugerindo o ataque a shopping centers, restaurantes e áreas públicas.

O maior temor de Moscou está no retorno à Rússia de seus próprios cidadãos que se juntaram ao EI justamente para cometer os ataques. Antes do mundial, a Rússia frustrou alguns planos de atentado do grupo em Moscou. Em outras ocasiões, o grupo postou imagens de propaganda prometendo atacar a sede do maior evento esportivo do mundo.

Já prevendo essas ameaças, a Rússia reforçou sua segurança. O Estado Islâmico também chegou a pedir que seus jihadistas agissem durante o Mundial realizado no Brasil, em 2014.

Plano frustrado

O FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia) disse no fim de abril que abortou um plano do grupo terrorista Estado Islâmico de realizar uma série de ataques de grande visibilidade na área de Moscou em função do Mundial.

O plano seria de uma “célula dormente” formada por quatro membros do Estado Islâmico, que vinha recebendo instruções de alguém na Síria por meio do serviço de mensagens Telegram.

O serviço não detalhou quando os ataques deveriam ocorrer nem quais seriam seus alvos exatos.

A célula tinha origem na Sibéria, informou o FSB em um comunicado, e 20 pessoas foram detidas em uma operação especial relacionada ao caso na cidade de Novy Urengoy, localizada cerca de 2.300 quilômetros ao nordeste de Moscou. Buscas feitas em Novy Urengoy descobriram propaganda extremista do Estado Islâmico, disse ainda o FSB.

