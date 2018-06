Os Estados Unidos anunciaram a transferência de 1,6 mil imigrantes para prisões federais

O governo dos Estados Unidos vai transferir cerca de 1,6 mil imigrantes ilegais para prisões federais por falta de espaço nos centros de detenção para imigrantes, informaram as autoridades de imigração americanas. O Serviço de ICE (Imigração e Alfândegas dos EUA) afirmou que o “atual aumento de cruzamentos de fronteiras ilegais e a implementação da política de tolerância zero do Departamento de Justiça” foram os causadores da falta de espaço.

“O ICE está trabalhando para atender a demanda adicional de espaço de detenção para imigrantes”, explicou a porta-voz Danielle Bennett, em comunicado publicado pelos veículos de imprensa locais. Ela disse que a reclusão de migrantes em prisões federais tem a previsão de ser “temporária”, até que o ICE amplie sua capacidade com a abertura de novos centros de detenção ou até que diminua a onda de cruzamentos nas fronteiras.

Segundo informações, 1 mil dos 1,6 mil imigrantes ilegais serão transferidos para uma prisão em Los Angeles (Califórnia), enquanto o restante seguirá para presídios no Texas, Oregon, Estado de Washington e Arizona. Estes detidos enfrentam uma possível deportação, embora ainda estejam esperando apresentar seus casos perante juízes de imigração.

No mês passado, os EUA detiveram mais de 50 mil imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira sul com o México pelo terceiro mês consecutivo. Trata-se do número mais alto desde que Donald Trump assumiu o poder, quando reduziu drasticamente as chegadas. Com os detidos em maio, praticamente triplicou o número dos detidos no mesmo mês do ano anterior.

Prisões

Líderes de um sindicato de agentes penitenciários disseram que o fluxo de detentos da ICE, que foram presos na fronteira ou em algum outro lugar dos EUA por agentes de imigração, levanta dúvidas sobre a segurança nas cadeias. O representante de penitenciárias em Califórnia, Texas e Washington disse à Reuters que há pouco tempo para preparar o recebimento de um grupo tão grande de presos.

Em Victorville, a prisão que recebe o maior número de pessoas, os trabalhadores transferem cerca de 500 presos em uma instalação de médio porte para ganhar espaço, aponta John Kostelnik, presidente local da Federação Americana do Conselho de Funcionários do Governo de Prisões Locais. “Há muito movimento acontecendo”, disse Kostelnik. “Todo mundo está correndo.”

Defensores de imigrantes criticaram fortemente a medida. “Nossas prisões federais são organizadas para prender o pior dos piores. Não devem ser usadas para propósitos migratórios”, sustentou Ali Noorani, diretor-executivo do Fórum Nacional de Imigração. “Prisões federais são para criminosos perigosos. Não são fisicamente estabelecidas para imigrantes procurando um emprego ou fugindo da violência.”

Recentemente, o procurador-geral Jeff Sessions disse que o Departamento de Imigração planeja processar cada indivíduo que cruzar a fronteira ilegalmente e separar crianças de adultos, incluindos parentes. Trump assinou neste ano um memorando para interromper a política de “Pegar e Soltar”, na qual imigrantes irregulares eram liberados enquanto esperam audiências judiciais. De acordo com dados da ICE, a média diária da população de detidos em suas instalações até 26 de maio era de 41.134, ante 38.106 em 2017.

