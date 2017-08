Os Estados Unidos anunciaram a liberação de petróleo de suas reservas estratégicas após a tempestade Harvey

O Departamento de Energia dos Estados Unidos irá liberar 500 mil barris de petróleo de suas reservas estratégicas em resposta à tempestade tropical Harvey, na primeira liberação de emergência desde 2012, disse uma porta-voz em um comunicado nesta quinta-feira (31).

A liberação será entregue na refinaria da Phillips 66 em Lake Charles, no Estado de Louisiana, de acordo com o comunicado. A refinaria não foi afetada pela tempestade, que atingiu a costa do Golfo por vários dias.

Refinaria

A refinaria Motiva Enterprises, localizada em Port Arthur, no Texas, a maior dos Estados Unidos, pode ficar paralisada por até duas semanas para avaliações e eventuais reparos após a passagem da tempestade tropical Harvey, informaram nesta quinta-feira fontes próxima às operações.

A unidade de 603 mil bpd (barris por dia) foi fechada na quarta-feira (30) após inundações atingirem a área.

A Motiva disse que está conduzindo uma avaliação da refinaria e não pôde informar quando as atividades serão retomadas.

Conforme uma das fontes, a água chegou a até 1,5 metro de altura em partes da refinaria.

Gasolina

Os contratos futuros da gasolina nos Estados Unidos saltaram mais de 13% nesta quinta-feira, após quase um quarto da capacidade de refino dos Estados Unidos ter sido fechada com a tempestade Harvey, e operadores lidam para remanejar cargas no maior consumidor global de combustíveis.

Os futuros de gasolina nos EUA registram um rali de cerca de 28% desde a semana passada, para uma máxima de dois anos, acima de 2 dólares por galão, impulsionados ainda por temores de um aperto na oferta antes do fim de semana prolongado pelo feriado de Labor Day na segunda-feira.

A gasolina fechou com alta de 25,52 centavos, ou 13,54%, a 2,1399 dólares.

O petróleo Brent fechou em alta de 1,52 dólar, ou 2,99 por cento, para 52,38 dólares o barril, após queda de mais de 2 por cento na sessão anterior. O petróleo nos EUA subiu 1,27 dólar, para 47,23 dólares o barril, alta de 2,76 por cento.

Cheias

As cheias provocadas pela tempestade tropical Harvey, que atingiram o coração da indústria de energia dos EUA e mataram ao menos 35 pessoas, paralisaram pelo menos 4,4 milhões de barris por dia (bpd) de capacidade de refino, segundo relatórios de empresas e estimativas da Reuters.

Os problemas fizeram o governo dos EUA a liberar parte de suas reservas estratégicas de petróleo pela primeira vez em cinco anos. Operadores também comentaram que muitos países estão redirecionando suas cargas para o país norte-americano. (Scott Malone, Erwin Seba e Libbi George/Reuters)