Os Estados Unidos disseram que 19 turistas confirmaram os sintomas de ataques “sônicos” em Cuba

Os Estados Unidos informaram na última segunda-feira (29) que 19 turistas americanos que estiveram em Cuba reportaram desde o fim de setembro os mesmos sintomas que os diplomatas que alegam ser vítimas de um suposto ataque “sônico” na ilha entre novembro de 2016 e agosto de 2017.

“Desde 29 de setembro, 19 cidadãos americanos reportaram ter sintomas similares aos citados no alerta de viagem divulgados nesse dia com o pedido de não visitarem a ilha”, afirmou uma porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

As relações entre Havana e Washington estão em um momento muito complicado. O governo de Donald Trump acusa a ilha de saber quem são os responsáveis pelos supostos ataques aos 24 diplomatas americanos no país e de não tê-los protegido adequadamente.

Ao longo de vários meses, a Casa Branca afirmou que esses ataques teriam sido “sônicos”, mas, durante uma audiência no Senado no início deste ano, disse não ter certeza sobre o tipo de ação.

O porta-voz do Departamento de Estado explicou que o órgão não está em posição de fazer avaliações médicas ou indicar tratamento para as vítimas, mas sugere que os que estejam preocupados com os sintomas busquem ajuda profissional.

Por motivo de “privacidade”, o governo americano afirmou que não revelará quais cidades cubanas os turistas visitaram.

Incerteza

No início de janeiro, no entanto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos admitiu que não tinha certeza de que os supostos ataques sofridos por 24 americanos em Cuba foram ataques sônicos, como vinha alegando até então.

Os Estados Unidos continuam investigando o caso, do qual as autoridades cubanas negam qualquer culpabilidade ou conhecimento, uma crise que fez com que o governo Trump reduzisse o número de funcionários americanos para o mínimo em sua embaixada na ilha, e expulsasse um total de 17 funcionários cubanos do território americano.

“Não descarto nada. Não estou dizendo que foi um ataque sônico, mas sabemos que há um elemento acústico associado com eles, que pode ser parte de outro estilo de ataque”, afirmou à época o diretor adjunto de segurança diplomática do Departamento de Estado, Todd Brown, em uma audiência no Senado sobre o tema.

Vários senadores lhe perguntaram sobre um relatório preliminar do FBI (a polícia federal norte-americana), que vazou recentemente para a imprensa, no qual consta que sua investigação em Havana não encontrou provas de que ondas sônicas foram responsáveis por causar os danos de saúde sofridos por esse grupo de funcionários diplomáticos e seus familiares.

Deixe seu comentário: