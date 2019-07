Os Estados Unidos e Holanda disputam neste domingo o título da Copa do Mundo Feminina de futebol

A grande decisão da Copa do Mundo Feminina de futebol acontecerá neste domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Parc OL, em Lyon, na França, onde Estados Unidos e Holanda se enfrentam. As norte-americanas eliminaram a Inglaterra com um triunfo por 2 a 1, enquanto que as holandesas despacharam a Suécia por 1 a 0 em choque de europeias.

Atual campeã, a seleção dos Estados Unidos é apontada como a favorita, porém, sua treinadora, Jill Ellis, adota um discurso cauteloso. Afinal de contas, do outro lado do gramado estará a campeã da Eurocopa.

“A Holanda não é um time qualquer e com certeza é quem vai exigir mais de nós, ainda mais em se tratando de uma grande decisão. Respeitamos demais o nosso oponente, pois entendemos que ele chega com as mesmas chances que as nossas. Detalhes vão definir quem vai levar a melhor e espero que a gente esteja com o mesmo poder de decisão apresentado nos jogos anteriores”, analisou a treinadora dos Estados Unidos.

Sarina Wiegman, treinadora da Holanda, promete uma postura ofensiva.

“A Holanda não pode ficar o jogo todo esperando os Estados Unidos em seu campo pois este tipo de postura é a mesma coisa que implorar levar gols. O adversário tem muita qualidade e não pode ficar à vontade. Temos que pressionar desde os primeiros minutos, procurando manter a posse de bola, como nos acostumamos a fazer ao longo de todo este torneio. Tudo pode acontecer”, afirmou Sarina.

Caso a partida deste domingo termine empatada no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de trinta minutos. Persistindo a igualdade no tempo extra, o campeão será conhecido nas cobranças de pênaltis.

A seleção dos Estados Unidos é a mais vitoriosa na história da competição, com três conquistas, enquanto que as holandesas chegam para esta final pela primeira vez.

Terceiro lugar

Neste sábado (6), a Suécia confirmou a terceira posição da Copa do Mundo Feminina. Jogando na Allianz Riviera, em Nice, na França, a seleção sueca fez prevalecer o ótimo desempenho no primeiro tempo, segurou o ímpeto da Inglaterra na segunda etapa e conquistou a vitória por 2 a 1 para subir no pódio da competição. Asllani e Jakobsson marcaram para a equipe comandada por Peter Gerhardsson. Kirby descontou para o English Team.

Os primeiros 45 minutos foram de domínio sueco. Pressionando a saída de bola e forçando o erro da Inglaterra, a Suécia abriu o placar logo aos 10 minutos, após falha de Greenwood que Asllani aproveitou para empurrar para a rede, e ampliou aos 21, em linda jogada individual de Jakobsson. Aos poucos, as inglesas equilibraram as ações ofensivas, diminuíram com Kirby e chegaram até a empatar com White, que teve o tento anulado por toque de mão.

Se a primeira etapa foi da Suécia, a segunda foi da Inglaterra. Em busca do empate, o English Team tomou a iniciativa, acuou as rivais em seu campo de defesa, mas não conseguiu transformar as chances criadas em gols. Em vantagem, as suecas pouco fizeram nos 45 minutos finais, tentando controlar o jogo e manter a vitória para garantir o terceiro lugar.

