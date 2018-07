Os Estados Unidos entraram na Organização Mundial do Comércio contra a China e a União Europeia

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (16) que apelou à OMC (Organização Mundial do Comércio) para impugnar as medidas tomadas por Canadá, China, México, Turquia e UE (União Europeia), em represália às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump ao aço e ao alumínio.

Washington apresentou disputas separadas na OMC contra seus principais parceiros comerciais, questionando as tarifas que eles impuseram às exportações agrícolas e de maquinário dos Estados Unidos, em resposta às tarifas decididas por Trump há alguns meses.

“As ações tomadas pelo presidente são totalmente legítimas e plenamente justificadas segundo as leis americanas e as regras de comércio internacional”, disse o representante comercial americano, Robert Lighthizer, citado em comunicado.

“Em vez de trabalhar conosco para abordar um problema comum, alguns de nossos parceiros comerciais escolheram responder com tarifas de represália elaboradas para punir os trabalhadores, agricultores e empresas americanos”, acrescentou.

Ele ainda afirmou que faltam fundamentos para as tarifas retaliatórias devido às normais internacionais.

A Casa Branca anunciou no começo de março tarifas de 25% sobre o a aço e de 10% sobre o alumínio importados. Vários governos adotaram represálias.

A China decidiu impor, em abril, tarifas adicionais de 15% a 25% sobre os US$ 3 bilhões de importações americanas.

Desde 22 de junho, a UE impôs tarifas adicionais de entre 10% e 25% sobre US$ 3,2 bilhões de importações dos Estados Unidos.

A Turquia estabelece em 21 de junho tarifas de 4% a 70% sobre US$ 1,8 bilhão de produtos vindos dos EUA.

O Canadá e o México, sócios dos Estados Unidos Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), criaram tarifas adicionais de 10% a 25%, respectivamente, sobre US$ 12,7 bilhões de importações americanas (desde 1º de julho) e de 7% a 25% de US$ 3,6 bilhões (desde 5 de junho), respectivamente.

Tarifas

Segundo a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, as tarifas retaliatórias, destinadas a atingir especialmente regiões do país onde o governante do partido Republicano tem muitos eleitores, abarcam atualmente US$ 75 bilhões em exportações americanas.

Trump respondeu na semana passada às tarifas retaliatórias de Pequim sobre produtos americanos, ao anunciar que começou a definir uma lista de US$ 200 bilhões de produtos chineses aos quais vai impor novas taxas.

China na OMC

A China também apresentou nesta segunda (16) uma nova queixa formal na OMC contra os Estados Unidos devido ao anúncio de tarifas adicionais no valor de US$ 200 bilhões.

A decisão do governo chinês foi anunciada horas depois da realização de uma cúpula com a UE. No encontro, a China e os europeus se comprometeram a defender o sistema multilateral de comércio e rejeitaram as medidas protecionistas americanas.

