Os Estados Unidos iniciarão neste domingo uma ação para prender e deportar imigrantes ilegais. Los Angeles, Chicago, Baltimore e Miami estão entre as cidades que devem ser alvo da operação dos agentes do serviço de imigração

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos lançará neste domingo (14) uma grande operação para prender milhares de imigrantes sem documentos em todo o país, como parte dos esforços do governo do presidente Donald Trump para reprimir a imigração ilegal, de acordo com três funcionários do governo. As informações são do jornal Valor Econômico e da agência de notícias Reuters.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a operação, mas os funcionários disseram que as ordens incluem prisão e deportação. Um deles afirmou que o ICE foi orientado a ir atrás de cerca de duas mil pessoas “que receberam ordem final de deportação de um juiz de imigração depois de terem sido postas em liberdade”. A Casa Branca e o ICE não responderam os pedidos de comentário.

A operação estava marcada para começar no mês passado, mas Trump anunciou um adiamento de duas semanas durante sua última viagem a Camp David, depois que a ordem gerou preocupações dentro do Departamento de Segurança Interna.

Los Angeles, Chicago, Baltimore e Miami estão entre as cidades que devem ser alvo da operação dos agentes do ICE, e algumas autoridades locais sinalizaram seu receio com relação à operação.

Desde o início do ano fiscal, em outubro, mais de 332 mil pessoas viajando como famílias entraram ilegalmente nos EUA, e as autoridades começaram a liberar pessoas nos postos da polícia de fronteira, com notificações para que se reportem às autoridades de imigração posteriormente. A maioria dos imigrantes é da Guatemala, de Honduras e de El Salvador.

Planos de prisões

Falando aos repórteres na Casa Branca, Trump afirmou não estar preocupado por os planos de prisões terem sido conhecidos publicamente, dizendo que as deportações não são um segredo.

Ao menos 2 mil famílias de imigrantes estão sujeitas à deportação e serão alvos nas operações, relatou o jornal The New York Times, citando autoridades antigas e atuais.

“Nós nos concentraremos em criminosos tanto quanto pudermos”, acrescentou Trump.

Prefeitos de várias cidades que devem ser alvos da medida disseram que não cooperarão com as deportações realizadas pela Agência de Imigração e de Alfândega (ICE).

Defensores dos imigrantes disseram que o aviso prévio sobre as operações pode ajudar alguns dos que são alvos a escapar da prisão.

