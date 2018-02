Os Estados Unidos negaram o visto a Maradona por ele ter insultado Donald Trump

Impedido de viajar para os Estados Unidos desde a Copa do Mundo de 1994, Diego Maradona teve um novo pedido de visto negado pelo governo norte-americano. O motivo foi uma crítica do ídolo argentino ao presidente dos EUA, Donald Trump, comparando-o a um fantoche. Segundo o advogado Matías Morla, que representa o ex-jogador, Maradona chamou Trump de “chirolita”, nome de um famoso boneco utilizado por um ventríloquo na TV argentina.

“Quando estávamos para conseguir o visto, Diego disse que Donald Trump é um ‘chirolita’. Assim, o meu pedido ficou no porão da embaixada”, disse Morla, segundo o jornal “El Clarín”.

A crítica de Maradona foi feita em entrevista à TeleSur, emissora de televisão mantida pelo governo da Venezuela.

“Disse para ele: ‘Diego, por favor não fale dos Estados Unidos’, porque, como a entrevista era para a TeleSur, sabia que viria algo sobre isso. E a segunda pergunta foi: ‘Qual a sua opinião sobre Donald Trump?’. ‘É um chirolita’ (fantoche) (ele respondeu). Depois disso me parece que vou ter que representá-lo no processo em Miami”, afirmou o advogado.

Defensor dos regimes de Cuba e da Venezuela, Maradona está proibido de ir aos Estados Unidos desde 1994, quando foi afastado da Copa do Mundo disputada no país após exame positivo de doping.

Atual treinador do Al Fujairah (Emiratos Árabes), Maradona gostaria de ir aos EUA em março para participar do processo que move contra a ex-esposa, Claudia Villafañe, a quem acusa de ter comprado propriedades em Miami usando o nome de solteira quando estava casada com o ex-jogador.

Deixe seu comentário: