Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Chile tentam ajudar a Argentina a achar um submarino que está desaparecido

O Ministério das Relações Exteriores argentino anunciou que Chile, EUA e Reino Unido ofereceram apoio logístico para tentar encontrar o submarino militar que perdeu contato com 44 tripulantes a bordo, no Atlântico. A embarcação argentina não dá sinais desde a última quarta-feira (15), e agora aeronaves e navios a buscam.

O submarino ARA San Juan saiu de Ushuaia (extremo Sul) com destino a Mar del Plata, e levava comida suficiente para vários dias de viagem.

“Ainda não conseguimos ter contato visual ou por radar com o submarino San Juan”, explicou à imprensa o porta-voz da Marinha, Enrique Balbi. “O San Juan funciona com baterias elétricas que precisam ser recarregadas com regularidade.”

Segundo Balbi, é possível que o submarino termine o trajeto mesmo que não faça comunicação até lá. De acordo com a base naval de Mar del Plata, a falta de comunicação não representa um estado de emergência.

Em seu Twitter, a Marinha argentina informou que “está realizando operações para retomar comunicações com o submarino”. A Marinha também disse em comunicado que ordenou a todas as estações terrestres ao longo do litoral argentino uma busca preliminar e estendida das comunicações e escutas “em todas as possíveis frequências de transmissão do submarino”.

