Os Estados Unidos pedem que donos do Galaxy Note 7 parem de usá-lo: A Samsung está recolhendo os aparelhos por risco de explosão

Após diversos relatos de explosões envolvendo o smartphone Galaxy Note 7 da Samsung, a Comissão de Segurança dos Bens de Consumo dos Estados Unidos recomendou às pessoas que possuem o aparelho que o desliguem e parem de usá-lo. O aviso foi dado na sexta-feira. Um dia antes, a Administração Federal de Aviação do país havia aconselhado passageiros a não ligar ou carregar o dispositivo em aeronaves. O órgão também pediu aos usuários que não guardassem os aparelhos e baterias do Galaxy Note 7 na bagagem despachada.

Na semana passada, a Samsung anunciou a interrupção das vendas do Galaxy Note7 nos países onde o produto já estava sendo comercializado, devido a um problema constatado na “célula da bateria”. “Para os clientes desses mercados que já têm um Galaxy Note7, a Samsung voluntariamente substituirá o aparelho atual por um novo nas próximas semanas”, informou a empresa em comunicado. A Samsung também ressaltou que o produto ainda não havia começado a ser vendido no Brasil e que o lançamento do aparelho no País foi adiado. Até o dia 1º de Setembro, havia registro de 35 casos de problemas relacionados com a bateria em escala global.

“Nossa prioridade número um é a segurança de nossos consumidores. Estamos pedindo aos usuários que desliguem seus Galaxy Note7 e o substituam o mais rápido possível”, afirmou DJ Koh, presidente global da divisão mobile da Samsung Eletronics. “Estamos acelerando a substituição dos dispositivos para que eles possam ser entregues por meio do programa de troca do modo mais conveniente possível e em conformidade com as regulamentações vigentes. Agradecemos sinceramente a nossos clientes pela compreensão e paciência.”

“Os clientes que possuem o Galaxy Note7 podem trocar seu aparelho atual por um novo, de acordo com a disponibilidade local. Recomendamos aos usuários do Galaxy Note7 que entrem em contato com o lugar de compra ou liguem para a central de atendimento indicada na região o mais brevemente possível”, completou o comunicado da companhia.

