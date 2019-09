Os Estados Unidos podem cancelar parceria de inteligência artificial se o Brasil permitir o 5G chinês

Caso o Brasil inclua empresas chinesas de tecnologia como a Huawei em sua rede 5G, os EUA podem reavaliar o compartilhamento de informações que mantêm com o País. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Esse é o alerta de Robert L. Strayer, vice-secretário assistente de Estado dos EUA para comunicações internacionais e cibernéticas. Ele tem viajado o mundo para alertar governos sobre os perigos que Washington vê na participação de companhias chinesas nas redes 5G.

Segundo Strayer, essas empresas são obrigadas, pela lei de segurança nacional chinesa, a seguir determinações do Partido Comunista —e, portanto, não seriam confiáveis.

A telefonia de quinta geração —o chamado 5G—, que deve entrar em operação no país até 2022, terá velocidades até cem vezes superiores às das redes atuais, facilitando o uso de carros autônomos e cidades com controle inteligente. A Huawei nega que seus equipamentos representem uma ameaça à segurança. Veja trechos da entrevista.

1. Por que os EUA se preocupam com certos serviços e produtos tecnológicos da China?

Temos um cuidado especial em relação à tecnologia 5G porque ela será o alicerce de toda a infraestrutura crucial no futuro, incluindo transportes autônomos e também de infraestrutura atual, como distribuição de energia e abastecimento de água.

Vamos depender de equipamentos que estarão conectados à rede 5G, então é preciso ter os fornecedores mais seguros possíveis. Com o 5G, haverá um uso muito maior de software, o que aumenta a vulnerabilidade a ciberataques.

Uma única linha entre as milhares de linhas de código de cada uma das atualizações diárias de software pode causar interrupções no sistema ou levar informação a ser modificada ou retirada sem o conhecimento do governo local ou das empresas de telefonia.

A China tem uma lei de segurança nacional que exige que fornecedores cumpram determinações do Partido Comunista, sem a intervenção de um judiciário independente. A inexistência de um judiciário independente que possa ser acionado por empresas é diferença crítica entre o que há em democracias como Brasil e EUA e China.

E há várias outras questões em relação à confiabilidade das empresas. As empresas têm uma estrutura acionária transparente, conseguimos entender quem e o que influencia essas empresas?

Empresas como Huawei e ZTE têm longo histórico de corrupção em vários países e de roubo de propriedade intelectual. Também violaram nossas sanções contra o Irã.

2. Há indícios ou provas de vazamento de informações por parte dessas empresas?

Devido à lei de inteligência nacional da China e do fato de que as empresas são geralmente controladas pelo Partido Comunista, para nós empresas e governo chinês são a mesma coisa. Houve muitos anos de roubo sistemático de propriedade intelectual por parte da China para obter ganhos comerciais.

Em dezembro do ano passado, os EUA e outros 14 países afirmaram que o maior roubo de propriedade intelectual da história foi cometido pelo ministério de segurança nacional da China e empresas privadas chinesas, principalmente aquelas que fornecem infraestrutura de tecnologia de informação e computação na nuvem.

A China leva o tráfego da internet a ser desviado de volta para a China em muitas ocasiões quando não o seria. Com o 5G, eles terão autoridade legal e oportunidade para fazer coisas que contrariam os interesses dos EUA e de outros países, porque terão controle sobre os fornecedores da rede.

3. Recentemente, o sr. afirmou que, se aliados dos EUA incluírem equipamentos da Huawei em suas redes 5G, isso pode impactar o compartilhamento de inteligência entre o governo americano e esses países.

Nossa relação de compartilhamento de informações de governo com países aliados e parceiros, como o Brasil, é muito importante.

Queremos manter a capacidade de compartilhar informações de forma franca e rápida.

Mas nós avaliamos que é importante proteger essas informações privadas de governos ou do setor privado.

Se essa informação é transmitida por canais que usam fornecedores não confiáveis no 5G, isso causa vulnerabilidades, e pessoas nas quais não confiamos podem se aproveitar.

4. Se o Brasil comprar equipamentos de empresas chinesas consideradas não confiáveis, isso impactará o compartilhamento de informações que os EUA fazem com o país?

Nós iremos reavaliar a maneira como compartilhamos informações.

5. Alguns governos argumentam que não existem alternativas com preço razoável para substituir a Huawei no 5G. Se um país não deve comprar da Huawei, o que ele pode fazer?

Segundo o setor privado, o preço oferecido pelas empresas chinesas é comparável ao da [finlandesa] Nokia, da [sueca] Ericsson e da [sul-coreana] Samsung.