Mundo Os Estados Unidos pretendem acelerar a deportação de brasileiros

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Trump foi eleito em 2016 com a promessa de acabar com a imigração ilegal nos EUA Foto: Shealah Craighead/The White House Trump foi eleito em 2016 com a promessa de acabar com a imigração ilegal nos EUA. (Foto: Shealah Craighead/The White House) Foto: Shealah Craighead/The White House

O governo dos Estados Unidos quer aumentar o número de voos fretados para a deportação de brasileiros por imigração irregular. A quantidade de brasileiros apreendidos ao tentarem atravessar de forma irregular a fronteira do país bateu o recorde de 18 mil em 2019, e os americanos buscam soluções para acelerar o processo de expulsões.

O uso de aviões alugados para deportar imigrantes em situação irregular é uma prática antiga, e o governo americano arca com os custos. No entanto, o esquema vinha sendo pouco aplicado a brasileiros.

Segundo auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, o número de cidadãos apreendidos nos últimos anos não era tão elevado. Ainda havia – da parte do Brasil – resistência política de governos anteriores em autorizar esses voos.

No fim do ano passado, o governo de Donald Trump fez uma consulta formal às autoridades brasileiras solicitando que mais voos fretados com deportados fossem autorizados. De acordo com interlocutores, o Itamaraty disse que iria analisar o pedido. Porém, uma resposta formal ainda não foi entregue ao Departamento de Estado em Washington.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário