Nos Estados Unidos, quem trocar um smartphone Galaxy Note 7 por outro celular da Samsung vai ganhar 100 dólares

A novela do Galaxy Note 7, smartphone da Samsung que teve sua produção encerrada após relatos de explosões, ganhou um novo capítulo. Nos Estados Unidos, quem trocar um Note 7 por outro celular da marca será recompensado, pela própria Samsung, com 100 dólares.

O lançamento da sul-coreana estava previsto para chegar ao Brasil em setembro, mas foi suspenso após a série de problemas com sua bateria explosiva.

O incentivo oferecido pela Samsung está explicado no site do programa de recall americano do Note 7:

E se eu quiser trocar meu Galaxy Note 7 por outro smartphone Samsung?

“Como sinal do nosso apreço pela sua paciência e lealdade, estamos oferecendo um crédito de 100 dólares na operadora ou no ponto de venda se você trocar o seu Galaxy Note 7 por outro smartphone Samsung, fora qualquer crédito de incentivo já recebido.”

E se já troquei meu Galaxy Note 7 por outro smartphone Samsung?

“Se você já trocou seu Galaxy Note 7 por outro smartphone Samsung, você receberá um crédito de conta de 75 dólares na operadora ou no ponto de venda , além do dinheiro que você recebeu anteriormente.”

Há algumas semanas, quando a Samsung havia começado o recall do aparelho, os clientes que fizeram a troca já ganharam 25 dólares.

Esperava-se que o recall daria conta da onda de explosões do Note 7. A Samsung voltou a vender o produto no dia 1º de outubro, mas mesmo após essa data, os relatos de incêndios e explosões continuaram. Na última terça-feira (11), pouco mais de um mês após o anúncio de lançamento do Galaxy Note 7, a Samsung desistiu definitivamente do produto.

