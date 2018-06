Os Estados Unidos suspendem “tolerância zero” com imigrantes. Adultos acompanhados por menores deixam de ser automaticamente processados ao atravessarem a fronteira ilegalmente

Os pais que cruzarem ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos com os filhos não serão processados por ora porque o governo está ficando sem espaço para abrigá-los, disse um funcionário da Agência de Alfândega e Proteção da Fronteira (CBP). Na prática, significa que muitas das famílias apreendidas na fronteira serão liberadas rapidamente, com a promessa de que voltarão para uma audiência judicial.

Sob uma política de “tolerância zero”, o governo do presidente Donald Trump prometeu processar todos os adultos que atravessarem a fronteira ilegalmente. Mas sua política de separar crianças imigrantes dos pais foi alvo de críticas em todo o mundo, por isso o presidente assinou uma ordem para acabar com a medida e agora Washington está tentando manter as famílias detidas juntas enquanto os pais aguardam julgamento.

No entanto, a medida criou problemas logísticos para abrigar estas famílias, e agora a o CBP não está mais encaminhando novos casos aos tribunais, segundo disse o comissário do CBP Kevin McAleenanram.

McAleenan disse que a ordem de Trump de parar com a separação familiar provocou uma suspensão temporária no encaminhamento a processo, a não ser no caso de imigrantes ilegais que têm antecedentes criminais ou cujos filhos tenham uma questão de bem-estar.

O comissário alertou que os adultos que entram ilegalmente sem crianças continuam sendo encaminhados para serem processados e que os agentes continuam separando de seus pais ou tutores as crianças que estejam em perigo.

Solução temporária

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que o governo não está descartando sua política de “tolerância zero” para a imigração ilegal, mas que precisa de uma “solução temporária” até pode alojar famílias imigrantes.

“Isto só durará pouco tempo, porque ficaremos sem espaço, ficaremos sem recursos para manter as pessoas juntas. E estamos pedindo ao Congresso que forneça estes recursos e faça seu trabalho”, disse Sarah a repórteres.

“Não vamos mudar a política. Simplesmente estamos sem recursos”, afirmou. A porta-voz voltou a cobrar que o Congresso americano aprove uma nova lei de imigração que impeça totalmente a entrada de imigrantes ilegais no país.

“O Congresso tem que fazer o que ele foi eleito para fazer, e isso é garantir a segurança na nossa fronteira, impedir que o crime organizado chegue ao nosso país. O país deixou extremamente claro que que não quer fronteiras abertas. Os democratas precisam entender isso e precisam trabalhar com os republicanos e encontrar algumas soluções”, disse.

Reforma migratória

Embora os republicanos controlem as duas câmaras do Congresso, desentendimentos entre moderados e conservadores quanto às questões imigratórias abalaram as perspectivas de uma solução legislativa rápida para a crise na fronteira.

Na semana passada, o Congresso dos EUA rejeitou em primeira votação um projeto de lei considerado de “linha dura” com a migração. A votação de outro projeto, mais moderado, foi adiada.

Trump quer que o Congresso aprove dinheiro para a construção do muro na fronteira com o México. A construção foi uma promessa de campanha e já foi autorizado pelo presidente.

No início desse ano, o governo americano chegou a ficar parcialmente paralisado porque o Congresso não chegava a um consenso para aprovar o orçamento do governo federal. Na época, o orçamento para o muro emperrou as negociações.

Na noite de segunda-feira, um grupo de senadores republicanos e democratas tentou chegar a um acordo sobre uma legislação que crie um protocolo para o tratamento de famílias imigrantes enquanto seus pedidos de asilo ou outras proteções da deportação são analisados.

