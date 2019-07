Os EUA usam a tecnologia para derrubar um drone iraniano. Novo sistema de defesa foi usado para interferir na comunicação entre o drone e sua base, forçando uma falha e, consequentemente, a queda

Os Estados Unidos derrubaram um drone iraniano que voava perto de um navio de guerra norte-americano no Estreito de Ormuz. E fizeram isso sem um disparo sequer: aparentemente esta foi apenas uma “demostração” do que novas tecnologias de guerra serão capazes de fazer. As informações são do site Olhar Digital e da agência de notícias Reuters.

A arma foi um novo sistema anti-drone conhecido como Sistema Integrado de Defesa Aérea Marítima (MADIS), desenvolvido depois que autoridades reconheceram que esse tipo de veículo aéreo representava uma ameaça crescente para os fuzileiros navais dos EUA.

A tecnologia usa bloqueadores de sinal para interferir nas comunicações de um drone e causar uma pane. Algumas versões do MADIS também podem disparar contra equipamento inimigo, embora não esteja claro que foi o que ocorreu neste caso. O Departamento de Defesa não disse oficialmente que usou o Sistema Integrado contra o drone, mas sabe-se que ele estava em operação a bordo do navio.

O incidente ilustra como as ferramentas de guerra passam por rápidas transformações. Cada vez mais, os EUA estão encontrando maneiras de tomar medidas contra alvos militares sem disparar um tiro, algo que teoricamente evitaria provocar conflitos mais ferozes.

A questão, no entanto, é se isso evitará a possibilidade de desdobramentos que possam incluir respostas militares convencionais. Há preocupações de que esses métodos “mais suaves” ainda possam provocar reações mais extremas em certas circunstâncias.

Acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (22) que está ficando mais difícil ele querer fazer um acordo com o Irã e que a situação pode virar para qualquer lado muito facilmente.

Ele fez os comentários aos repórteres na Casa Branca em um momento de tensões crescentes entre Teerã e potências ocidentais. Mais cedo nesta segunda-feira, o Irã disse que capturou 17 espiões da Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) e condenou alguns à morte, mas Trump negou os relatos.

Os EUA abandonaram o acordo nuclear com o Irã, conhecido formalmente como Plano de Ação Conjunta Abrangente, e reativou sanções contra o país em maio de 2018 – Trump disse que o pacto não avançava o suficiente no que era preciso.

Desde então, ele disse publicamente que está aberto a conversas com líderes iranianos a respeito de questões nucleares e de segurança, mas Teerã disse não estar disposta a negociar enquanto as sanções vigorarem.

O anúncio do Irã veio horas antes de uma esperada resposta do Reino Unido à apreensão iraniana de um navio-tanque britânico.

Deixe seu comentário: