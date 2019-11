Os estudantes que foram prejudicados por problemas logísticos no Enem poderão pedir para fazer uma nova prova

Quem não realizou o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) por problemas logísticos poderá solicitar a reaplicação da prova. Atenção: não é qualquer acontecimento que pode ser considerado problema logístico. Para o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), problemas logísticos são casos excepcionais, como desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural) ou erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que incorra em comprovado prejuízo ao participante. As informações são do Inep.

O pedido de reaplicação poderá ser feito entre os dias 11 e 18 de novembro, por meio da Página do Participante. A solicitação não significa direito à reaplicação. Os casos serão avaliados, individualmente, pela Comissão de Demandas do Inep. O resultado da solicitação poderá ser consultado, também, na Página do Participante. A reaplicação do Enem 2019 irá acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro, para quem tiver o pedido aprovado.

Os casos de participantes que não fizeram o exame no primeiro domingo por motivos que não são previstos no edital podem receber os esclarecimentos pelos canais de comunicação do Inep. O Fale Conosco do instituto pode ser acessado pelo telefone, no número 0800 616161, ou por computador, por meio do autoatendimento disponível no site do Inep.

Inscritos no Enem 2019 que não puderam comparecer ao primeiro dia de aplicação das provas, 3 de novembro, também poderão realizar as provas do próximo domingo (10), como forma de autoavaliação. Nesses casos, o boletim de desempenho individual apresentará apenas as notas das provas realizadas. No dia 10 de novembro, serão avaliados os conhecimentos de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

Declaração de Comparecimento

Os participantes que precisarem comprovar sua presença no segundo domingo, 10 de novembro, já podem emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento é personalizado e deverá ser impresso e levado no dia da prova, para ser entregue ao aplicador na entrada da sala do exame. O Inep não emite comprovante de presença após a realização das provas.