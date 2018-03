Os EUA vão excluir Brasil de cobrança de nova taxa sobre o aço

Os Estados Unidos decidiram excluir o Brasil das taxações sobre o aço e o alumínio, informou nesta quinta-feira (22) o representante de Comércio, Robert Lighthizer. Segundo ele, a União Europeia, Coreia do Sul, Argentina e Austrália também ficarão de fora da cobrança.

Ao falar ante o Congresso, Lighthizer afirmou que as isenções se aplicam “aos parceiros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (México e Canadá). Também à União Europeia. Temos ainda Austrália, Argentina e Brasil, e evidentemente a Coreia do Sul”.

Durante o anúncio da medida, o presidente americano, Donald Trump, já tinha excluído da cobrança o Canadá e o México e informado que poderia incluir outros países na lista de exceções.

Se a decisão de retirar o Brasil e os demais países se concretizar, os Estados Unidos vão deixar de cobrar tarifas dos principais exportadores de aço para o país.

Apenas Canadá, Brasil, Coreia do Sul, México e Alemanha somam 52% das importações de aço pelos EUA em 2017, de acordo com dados do departamento de Comércio americano.

Pausa para negociar

Lighthizer explicou que o presidente americano, Donald Trump, entende que alguns países merecem ser excluídos da cobrança e que a taxa foi “pausada” durante as negociações bilaterais.

“A ideia que o presidente tem é baseada em um certo critério, de que alguns países devem ser excluídos”, disse Lighthizer. “Há países com os quais estamos negociando. O que ele decidiu é pausar a imposição das tarifas com relação a estes países”, afirmou.

No início do mês, Trump anunciou a criação de novas taxas para a importação do aço e do alumínio. Serão cobrados 25% a mais para o aço e 10% a mais para o alumínio. A medida entrará em vigor nesta sexta (23).

Na véspera, Lighthizer já havia afirmado que os Estados Unidos deveriam iniciar conversas com o Brasil em breve sobre possível isenção das sobretaxas. O presidente Michel Temer chegou a dizer em discurso na véspera que os EUA iriam suspender a sobretaxa do aço para o Brasil. Mas, à noite, o Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), ressalvou em comunicado que não havia uma decisão oficial sobre isso.

O Mdic divulgou nota na qual informou que o governo Trump “avalia” a não aplicação das sobretaxas ao Brasil e que gesto podia ser interpretado como um” sinal positivo por parte governo norte-americano no sentido de evitar a imposição de sobretaxas”.

“O governo brasileiro tem feito diversas gestões com os Estados Unidos, a fim de demonstrar que as suas exportações de aço e alumínio para aquele mercado não representam risco à segurança nacional daquele país. O ministro reforça que espera um desfecho positivo, no qual o Brasil não seja indevidamente atingido por restrições comerciais”, destacou o MDIC, em nota.

Deixe seu comentário: