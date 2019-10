Os ex-governadores do Rio de Janeiro Garotinho e Rosinha são presos no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta quarta-feira (30), os ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. O casal estava em casa, no Flamengo, na Zona Sul da capital fluminense.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos às 6h30min. O casal deixou a residência às 6h50min. Essa é a quinta vez que Garotinho é preso, e a terceira de Rosinha.

Na terça-feira (29), os desembargadores da 2ª Câmara Criminal derrubaram o habeas corpus que mantinha o casal em liberdade, por dois votos a um, e expediram um novo mandado de prisão. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público, que afirma que o casal está interferindo nas investigações, incluindo ameaças a uma testemunha-chave.

O casal havia sido preso em setembro, acusado de participação em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. Um dia depois, os dois foram soltos após um habeas corpus deferido pelo juiz Siro Darlan.