Os filhos presos da deputada federal Flordelis são indiciados pelo assassinato do seu marido pastor

Quase dois meses após o assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), dois filhos dela foram indiciados pela Polícia Civil nesta quarta-feira (14). Flávio dos Santos Rodrigues, que tem 38 anos e é filho de Flordelis e de seu primeiro marido, e Lucas Cezar dos Santos de Souza, de 18 anos, filho adotado por ela e pela própria vítima, são acusados de homicídio qualificado. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

O inquérito foi encaminhado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí ao MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio), que vai decidir se denuncia os dois, arquiva o caso ou pede que a investigação prossiga. Também foi pedida a prisão preventiva dos dois acusados, que estão presos desde 17 de junho na carceragem da própria Delegacia de Homicídios.

Segundo a delegada Bárbara Lomba, titular da especializada, o inquérito foi desmembrado e agora será dado início à segunda fase da investigação, cujo objetivo é identificar a participação de eventuais coautores no crime.

Relembre o caso

O marido da deputada federal Flordelis (PSD) foi morto a tiros na madrugada de 16 de junho, em Niterói, região metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o pastor Anderson do Carmo de Souza, de 42 anos, foi executado por volta das 4h, com diversos tiros, após chegar com a esposa em sua residência no bairro Pendotiba.

De acordo com a PM, Souza chegou a ser socorrido para o Hospital Niterói D’Or, no bairro Santa Rosa, mas não resistiu aos ferimentos.

A assessoria da deputada publicou uma nota de falecimento nas redes sociais da família, dizendo que a deputada ficou muito abalada com o crime.

“A família Flordelis, com dor, comunica o falecimento repentino do Pastor Anderson do Carmo, um servo de Jesus Cristo. A Deputada Flordelis, muito abalada, ainda não tem como se pronunciar. Neste momento, apertamos as mãos de Deus e imploramos o conforto Dele! O Pastor Anderson estava cumprindo um ministério maravilhoso de redenção de almas, em uma luta diária para evitar que o ódio continue a ceifar vidas por falta de Deus no coração dos seres humanos. Hoje é um domingo muito triste, muito triste em nossas vidas. Pedimos às orações de todos!”, escreveu a assessoria da parlamentar, na nota.

Na ocasião, a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, lamentou o caso em sua conta no Twitter.

“Estou profundamente abalada com a notícia do assassino do meu querido amigo e pastor Anderson Carmo, esposo da minha também amiga deputada @Flordelismk. Uma pessoa ímpar, exemplo para tanta gente. Pai de 56 filhos, a maioria adotivos”, escreveu Damares.

