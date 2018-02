Os filmes brasileiros atraíram menos público em 2017

No ano em que o número de filmes brasileiros lançados bateu um recorde de 22 anos, as produções nacionais atraíram menos público em 2017: uma queda de 42,8%. Na comparação com o ano anterior, o volume de estreias nos cinemas foi 11,3% maior – 158 títulos, o que não era alcançado desde 1995 -, mas não foram registradas grandes bilheterias. Os números são da Ancine (Agência Nacional de Cinema).

A exceção neste cenário foi Minha Mãe é uma Peça 2, que chegou aos cinemas em dezembro de 2016 e foi assistido por cerca de 10 milhões de espectadores em dois meses, credenciando-se para a lista dos filmes mais populares da história da cinematografia nacional. A comédia estrelada pelo humorista Paulo Gustavo representou a nona maior bilheteria geral do ano de 2017, e é o único título brasileiro a figurar no rol dos 20 longas mais vistos no País.

Segundo o informe da Ancine, o parque exibidor ganhou 25 complexos com 107 novas salas, chegando a 3.220 em funcionamento, quase a marca considerada histórica de 1975, quando havia 3.276 salas no Brasil (sendo que hoje a população é o dobro). O público nas salas teve 3,1 milhões de pessoas a menos, um recuo de 1,7% ante 2016. O patamar de 181,2 milhões de espectadores foi considerado bom pela agência.

A participação das produções nacionais frente às estrangeiras na renda dos títulos exibidos caiu de 14% para 8,9%. Somente três filmes, além de Minha Mãe É uma Peça 2, superaram a barreira de um milhão de espectadores: Polícia Federal – A Lei É Para Todos (1,3 milhão), Os Parças (1,3 milhão) e Detetives do Prédio Azul (1,2 milhão).

