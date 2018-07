Os franceses são os europeus que mais viajam durante as férias

Tradicionalmente, as famílias se ausentavam durante três ou até quatro semanas. Mas a pausa do verão no hemisfério Norte – que coincide com as férias escolares de julho e agosto – tem sido cada vez mais reduzida para aqueles que trabalham. Atualmente, os franceses têm preferido viajar durante duas semanas no verão e distribuir os demais dias de folga no resto do ano, juntando as férias com os dias de descanso acumulados graças ao regime de 35 horas de trabalho semanal.