Os gargalos, as travas e as soluções para o agronegócio brasileiro

Com a presença já confirmada do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, que tem como chairman o ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan, promoverá, em 24 de setembro próximo, a quinta edição do Fórum Nacional de Agronegócios, em Campinas/SP. O evento tem como curador o ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e presidente do LIDE AGRONEGÓCIOS, Roberto Rodrigues.

Sob a temática “Gargalos, travas e soluções para o Agronegócio” serão apresentados e debatidos assuntos de grande interesse setorial, como a aplicação do código florestal, programa de renda para o campo, proposta de reforma da legislação trabalhista rural, e oportunidades, dentro dos mercados asiático e africano, para o agro brasileiro.

Estão confirmadas notáveis personalidades e autoridades ligadas ao segmento da agropolítica nacional, como Arnaldo Jardim, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; Ricardo Sales, secretário estadual do Meio Ambiente; João Martins, presidente da CNA; e o líder da FPA, do presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Federal, deputado Lázaro Botelho.

O ex-ministro da Agricultura Luiz Carlos Guedes Pinto apresentará um programa de renda para o campo, ao lado de ex-ministro Alysson Paolinelli, presidente da ABRAMILHO – Associação Brasileira de Produtores de Milho; e Edson Nassar, CEO do SICREDI.

A proposta de reforma da legislação trabalhista rural será abordada por Mônika Bergamaschi, presidente do IBISA. – Instituto Brasileiro para Inovação e Sustentabilidade do Agronegócio. Francisco de Godoy Bueno, VP da SRB – Sociedade Rural Brasileira; o deputado federal Marcos Montes; e Antonio Alvarenga, presidente da SNA – Sociedade Nacional da Agricultura; contribuirão com os debates.

O secretário Ricardo Sales falará sobre a aplicação do Código Florestal, com a contribuição do deputado Federal Jerônimo Goergen; e de Luiz Carlos Correa Carvalho, presidente da ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio.

Valdemar Carneiro Leão, embaixador do Brasil na China; Irene Gala, embaixadora do Brasil em Gana; e Jacyr Costa Filho, presidente da Tereos; apresentam uma visão do agronegócio brasileiro nos mercados asiático e africano.

No encerramento do evento, que conta com o apoio do LIDE Campinas, liderado por Silvia Quirós, serão realizadas premiações a empresas, do campo dos defensivos, fertilizantes, implementos, sementes e crédito, que mais se destacam no setor, no Prêmio LIDE de Agronegócios.

