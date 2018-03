Os gastos dos estrangeiros no Brasil bateram recorde em fevereiro

Os gastos do turista estrangeiro bateram recorde em fevereiro. Foram US$ 611 milhões. É o maior valor desde o BC (Banco Central) passou a registrar os dados em 1995. Para Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do BC, isso não significa apenas um efeito do carnaval porque, normalmente, o evento ocorre em fevereiro, ou seja, significaria que o país tem atraído mais turistas.

“Essa receita é maior já que fevereiro tem essa mesma sazonalidade. Não temos informações detalhadas sobre isso. Em geral, são feitas pelos órgãos de turismo. O que temos aqui são as informações pelo fluxo cambial que os turistas tiveram no Brasil. É um indicador de que houve um fluxo maior de turistas.”

Por mais que seja recorde a receita com turismo, não chega à metade do que os brasileiros deixaram no exterior. Só no mês passado, o viajante daqui desembolsou US$ 1,4 bilhão: 13% a mais que no mesmo mês do ano passado.

O investimento estrangeiro direto somou 4,74 bilhões de dólares (15,64 bilhões de reais) no último mês. A quantia é 9,8% menor que o registrado em 2017, quando ingressaram 5,26 bilhões de dólares no País dessa forma (17,35 bilhões de reais).

Em 2018, o investimento estrangeiro direto no País soma 11,20 bilhões de dólares (36,95 bilhões de reais), ante 16,72 bilhões de dólares (55,17 bilhões de reais) no mesmo período do último ano.

