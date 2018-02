Os gigantes da tecnologia faturam o equivalente ao PIB da Suíça

As cinco maiores empresas de tecnologia do mundo, em 2017, faturaram juntas US$ 667,5 bilhões. Para se ter uma dimensão desse volume de recursos, o valor é superior ao PIB (Produto Interno Bruto) da Suíça, em 2016. A diferença, de quase US$ 8 bilhões, por sua vez, quase equivale ao PIB do Haiti. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a Economática, fornecedora de dados financeiros, Apple, Amazon, Google, Microsoft e Facebook tiveram juntas uma receita 19,67% superior a registrada um ano antes.

Juntas, as companhias lucraram US$ 93,7 bilhões, sendo a Apple a responsável por mais da metade deste montante – a dona do iPhone lucrou US$ 50,5 bilhões no período.

Apenas a Alphabet, controladora do Google, e Microsoft tiveram queda de lucro de janeiro a dezembro, ainda que suas receitas tenham aumentado, assim como a das rivais.

No Google, o lucro foi de US$ 12,6 bilhões, uma queda foi de 35%. Pesou no resultado a multa, de 2,4 bilhões de euros, imposta pelas autoridades regulatórias europeias contra a empresa, sob a acusação de favorecer ilegalmente seu mecanismo de comparação de preços de produtos. A empresa ainda está recorrendo da ação.

Ainda que as vendas da Microsoft tenham sido alavancas pelos negócios na área de computação em nuvem, o resultado foi afetado pelo pagamento de US$ 13,8 bilhões em repatriação de ganhos fora dos EUA.

A regra faz parte da reforma tributária aprovada pelo presidente Donald Trump, em dezembro, para estimular a economia norte-americana. Entre as mudanças está a cobrança maior de impostos para companhias que tenham de repatriar lucros oriundos de multinacionais e afiliadas estrangeiras. Por enquanto, entre as cinco empresas, apenas a empresa e Bill Gates foi afetada.

