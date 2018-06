Os governistas temem a fragilidade da candidatura de Henrique Meirelles à Presidência da República e já cogitam desembarque

Os números da última pesquisa Datafolha sobre a percepção dos brasileiros em relação à economia levaram aliados do pré-candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, a reconhecer as dificuldades do emedebista em conquistar o apoio do próprio partido na convenção de julho. A pesquisa mostra que 72% dos entrevistados enxergam uma piora do cenário econômico, enquanto apenas 6% acreditam em uma possível melhora. Os resultados adversos da economia, combinados à impopularidade do presidente Michel Temer, têm dificultado o crescimento de Meirelles, que segue com 1% das intenções de voto. As informações são do jornal O Globo.

O próprio ministro da Secretaria de Governo de Temer, Carlos Marun, praticamente descarta a candidatura do emedebista, ao defender que a legenda e os outros partidos aliados ouçam o “instinto de sobrevivência” e discutam o apoio a um candidato de centro “mais competitivo”. O ministro, no entanto, diz que vai continuar trabalhando por Meirelles enquanto os partidos não chegam a esse entendimento.

A pouco mais de um mês das convenções, o economista se notabiliza como o candidato da máquina federal com o pior desempenho desde a redemocratização do País. A rejeição a Meirelles surge, principalmente, de emedebistas do Nordeste, contrários ao projeto de candidatura própria. O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) acredita que o desempenho na área econômica compromete os planos eleitorais do ex-ministro. “A piora do quadro econômico compromete toda a linha de argumentação de campanha”, diz Bezerra.

O governo esperava que o lançamento de Meirelles desse refresco a Temer. A greve dos caminhoneiros, que provocou crise de abastecimento, acabou com essa expectativa. O vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (MDB-SP), diz que a candidatura “ainda” não conseguiu mostrar os avanços na economia.

Deixe seu comentário: