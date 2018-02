Os governos precisam olhar para o monopólio do Google e do Facebook para proteger o jornalismo, disse o presidente da CNN

O presidente mundial da emissora norte-americana CNN, Jeff Zucker, pediu a atenção de autoridades públicas para o domínio das gigantes de tecnologia no mercado publicitário.

“Ninguém está olhando para o monopólio de Google e Facebook. É para isso que o governo deve olhar e ajudar a garantir que todos os outros sobrevivam”, afirmou Jeff Zucker, nesta segunda-feira (26), durante o Mobile World Congress, principal feira do setor de telecomunicações, que ocorre nesta semana em Barcelona, na Espanha. “Eu acredito que esta é provavelmente a maior questão que se põe diante da seriedade e do crescimento do jornalismo nos próximos anos”, disse. As informações são dos jornais Folha de S.Paulo e O Globo.

A afirmação foi feita quando ele foi questionado por jornalistas a respeito das recentes fusões de empresas de mídia, o que gera companhias maiores de redes e telecomunicações. Ele então lembrou a proposta da Disney para comprar a 21st Century Fox e a da AT&T pela Time Warner – controladora da CNN –, esta última que será analisada pela Justiça em um julgamento antitruste.

A respeito da sobrevivência de outros, citada por Zucker, a CBS News apresenta dados do eMarketer para mostrar a dificuldade que outros provedores de conteúdo enfrentam para conseguir faturar com dinheiro vindo de anúncios. De acordo com as informações da empresa de pesquisa de mercado, Google e Facebook ficarão com 63,1% de todos os gastos com anúncios em mídias digitais nos EUA este ano.

Zucker enfatizou seguidamente que a emissora nunca antes chegou a tantas pessoas, mas afirmou que transformar essa audiência em dinheiro é outra história.

“Em um mundo com Google e Facebook, monetizar o conteúdo é mais difícil do que pensávamos alguns anos atrás”, disse o executivo. “Precisamos da ajuda do mundo da política e da tecnologia para proteger o jornalismo. De outro modo o jornalismo vai desaparecer, e nós precisamos de jornalismo”, afirmou. Tal cenário catastrófico seria ruim também para gigantes digitais, completou: “Nenhuma dessas plataformas funciona sem conteúdo”.

Nos EUA, calcula-se que Google e Facebook juntos controlem mais de 70% do bolo publicitário digital.

A CNN, por sua vez, se encontra em meio a outra polêmica regulatória com o governo ao qual pede ajuda. O canal tem sido um dos alvos preferenciais dos ataques à imprensa feitos pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Passou ao foco nos últimos meses por causa da tentativa de aquisição da empresa que a controla, a Time Warner, pela tele AT&T. O governo americano bloqueou a operação.

Outras empresas digitais, menores, não causaram por ora tanto dano à CNN, afirmou seu presidente. O desafio da empresa, porém, é fazer a transição geracional da emissora, criada em 1980 pelo empresário Ted Turner.

“Ver notícias na TV é algo que fazem pessoas mais velhas”, afirmou Zucker. Segundo ele, o consumidor médio da CNN na televisão tem 59 anos – já a idade média dos assistem à emissora em um celular é de 37 anos.

