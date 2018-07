Os homens se recuperam mais facilmente da gripe que as mulheres

Você já reparou no “drama” que os homens fazem quando ficam doentes? E você pode estar se perguntando: “Será que os homens são mais frágeis ou as mulheres mais resistentes?”. Há anos, investigadores procuram uma explicação para isso.

No entanto, um novo estudo publicado no periódico científico “Biology of Sex Differences” descobriu algo que contradiz com todos esses outros questionamentos. A pesquisa realizada por cientistas da Escola de Saúde Pública Bloomberg da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, constatou que homens tendem a se recuperar mais rápido de gripes do que as mulheres, isso porque eles produzem uma proteína fundamental para regenerar os pulmões.

Para análise, os pesquisadores infectaram camundongos vivos e células de homens e mulheres cultivadas em laboratório com uma dose não letal do vírus H1N1, uma linhagem do Influenza A, causador da gripe. Uma das observações feita pelos pesquisadores foi que embora tanto camundongos machos quanto fêmeas tenham recebido a mesma carga viral, as fêmeas sofrem mais com a infecção, perdendo mais massa corporal e apresentando uma inflamação mais grave dos pulmões na fase aguda da doença.

Ao buscar uma explicação para isso, eles descobriram que as células derivadas dos homens produzem mais de uma proteína promotora do crescimento chamada amphiregulin, importante nos processos de cicatrização. Além disso, eles constataram que os camundongos machos selvagens se recuperaram mais rápido da doença do que as fêmeas, enquanto animais machos criados para não produzirem a proteína tiveram um tempo de recuperação similar ao das fêmeas.

Contudo, embora a equipe de pesquisa tenha encontrado uma possível ligação entre a produção do fator de crescimento e o tempo de recuperação da gripe, eles ainda precisam determinar por que os homens têm maior probabilidade de produzir níveis mais altos de anfiregulina do que as mulheres. A especulação é que isso pode ocorrer devido aos altos níveis do hormônio sexual testosterona nos homens. Por esse motivo, agora eles investigam os mecanismos do efeito protetor da testosterona, bem como os fatores a montante que controlam a produção de anfiregulina durante a infecção da gripe.

Como se prevenir da gripe?

A vacina da gripe é a melhor maneira de evitar a gripe e suas complicações. Todos os anos, é necessário receber uma nova dose, já que a sua composição é alterada de acordo com o tipo de vírus mais provável de se disseminar. A vacina da gripe previne aproximadamente 70-90% dos casos de gripe, mas não protege contra outras infecções respiratórias, como o resfriado.

