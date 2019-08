“Os incêndios na Amazônia não estão fora de controle”, diz o governo

Os incêndios na Floresta Amazônica não estão fora de controle e o governo agiu prontamente, disseram nesta segunda-feira (26) o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.

“O que eu tenho a dizer para os senhores da imprensa, tem se alardeado um pouco que a situação está fora de controle. Não está mesmo, não está mesmo. Já tivemos picos de queimadas em outros anos muito maiores do que esse ano aqui”, disse Azevedo e Silva a jornalistas após reunião com o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o porta-voz, é possível que o presidente vá até a região a partir do meio da semana para verificar o progresso ao combate aos incêndios após o governo anunciar medidas nesse sentido, incluindo o emprego de militares.

Embaixador

O embaixador do Brasil na França, Luís Fernando Serra, diz que a escalada retórica entre Brasil e França por causa da gestão dos incêndios na Amazônia saiu do controle nos últimos dias, mas que agora é hora de “virar a página”.

“Houve excessos de parte a parte”, afirmou, referindo-se aos insultos de ministros brasileiros e do próprio Jair Bolsonaro ao presidente francês, Emmanuel Macron, e à mulher dele, Brigitte Macron – que Serra descreveu na TV francesa, nesta segunda-feira, como “muito bonita, inteligente, elegante e charmosa”.

O embaixador endossa as críticas de Bolsonaro à suposta ingerência internacional na região da floresta – o presidente afirmou na semana passada que seu par francês manifestava “mentalidade colonialista” ao retratar a situação atual como “crise internacional.

Também ratificou o discurso de desconfiança do presidente brasileiro sobre as ONGs que atuam na região amazônica. “Dá para desconfiar que tem uma agenda escondida quando você vê 300 ONGs na Amazônia e zero no Nordeste. Por que 55 milhões de nordestinos não mereceram uma ONG, e os 25 milhões que moram na Amazônia mereceram 300?”

Dito isso, é preciso esquecer a rixa com a França, defende Serra, em nome do “patrimônio [comum] extraordinário”, de uma relação bilateral de 500 anos que “é a mais completa que o Brasil pode ter com um país europeu”, porque inclui o aspecto fronteiriço (na Guiana Francesa).

“A parte da Amazônia que está dentro das nossas fronteiras é brasileira, não tem relativização de soberania nenhuma [possível]. Estamos de brincadeira? Estão pensando que o Brasil é o quê? E tem mais. Não vi um jornalista falar, em 2005, dos incêndios que houve na Amazônia. Em 2015, alguém disse que os incêndios na Califórnia eram culpa do [ex-presidente dos EUA Barack] Obama?. Todo mundo se virou contra o Bolsonaro, sempre arrumando pretexto porque ele falou das ONGs [apontou-as como responsáveis pelo aumento das queimadas]. Dá para desconfiar que tem uma agenda escondida quando você vê 300 ONGs na Amazônia e zero no Nordeste”, disparou Serra.

