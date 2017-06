Os irmÃ£os Batista negociam diretamente a venda de seus negÃ³cios. Desde que as delaÃ§Ãµes dos controladores da JBS/Friboi vieram Ã  tona o valor de mercado do grupo caiu 30%

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JBS/Friboi, controlado pela holding J&F, estão negociando pessoalmente a venda de parte de seus ativos, apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes a par do assunto. Com exceção da Vigor, que tem o Bradesco e o Santander contratados pela família, investidores interessados em outros negócios da companhia – que incluem desde Alpargatas até ativos da área de energia –, têm falado diretamente com os dois controladores do grupo.

Fontes próximas ao JBS ouvidas pelo Estado afirmaram que os irmãos Batista não descartam vender uma parte dos ativos do grupo nos Estados Unidos, onde estão concentradas as operações de carne. Mas, o objetivo, segundo essas mesmas pessoas, é preservar ao máximo essa divisão de negócio, que deu origem à companhia e responde por mais de 80% do faturamento do grupo, de 170 bilhões de reais em 2016.

Desde que vieram à tona as delações dos irmãos Batista, há um mês, o valor de mercado do JBS caiu 30%, para 18 bilhões de reais, de acordo com levantamento da Economática.

Nas últimas semanas, Joesley Batista trocou mensagens e retornou ligações de banqueiros e executivos do mercado financeiro para dar o aval para a venda de algumas marcas de produtos da Flora, divisão de higiene e limpeza do grupo; e negociar a venda da Eldorado, divisão de papel e celulose da companhia, apurou a reportagem. Wesley também tem participado ativamente das conversas que envolvem a Eldorado, de acordo com fontes envolvidas nas negociações.

Na sexta-feira, a Eldorado e a chilena Arauco anunciaram ao mercado que assinaram contrato de confidencialidade para negociar o ativo. A Arauco contratou o Santander para assessorá-lo. As concorrentes brasileiras Fibria e a Suzano também têm interesse no ativo, cuja dívida beira 8 bilhões de reais, segundo pessoas próximas às duas companhias.

A família tem pressa para vender esse negócio. Além de ter cerca de 3 bilhões de reais em dívidas que vencem no curto prazo, a companhia tem de levantar recursos para arcar com o acordo de leniência, fechado em 10, 3 bilhões de reais, segundo fontes.

Além da Eldorado, o grupo já está em conversas adiantadas para a venda da Vigor, segundo fontes. O grupo tinha recebido proposta no início do ano da americana Pepsico e da mexicana Lala, conforme publicou o Estado, mas as conversas não foram adiante. Avaliada em 6 bilhões de reais àquela época, fontes afirmaram que os irmãos Batista vão ter de rever esse valor para poder concluir a transação.

Um alto executivo de um banco de investimento informou ao Broadcast/Estadão que os desinvestimentos por parte da J&F podem movimentar mais de 20 bilhões de reais. O mercado brasileiro de fusões e aquisições movimenta por ano entre 100 bilhões e 150 bilhões de reais de negócios concretizados.

ALPARGATAS

No caso da Alpargatas, que a J&F adquiriu da Camargo Corrêa, por 2,7 bilhões de reais, os fundos Tarpon e Carlyle têm interesse de olhar o negócio – os dois já tinham conversado com a Camargo Corrêa no passado, mas foram preteridas pela J&F, que levou o negócio. Os dois fundos têm interesse em retomar as negociações, mas ainda não fizeram movimento nesse sentido. Ainda não há banco contratado para vender esse negócio, mas deve ser anunciado em breve. Procurados, os fundos Carlyle e Tarpon não comentaram o assunto.

Apesar de ter sido sondado para a venda de algumas marcas da empresa Flora, não há comprador firme para o negócio. O mesmo ocorre com o banco Original, segundo fontes.

Procurada, a J&F não comenta a venda de nenhum ativo e suas empresas seguem com as operações regulares, dentro do plano de negócios.

