Os jogadores que disputarão o Mundial valem um total de quase 50 bilhões de reais

A partir desta quinta-feira, 14 de junho, estarão na Rússia ativos de 10,3 bilhões de euros (R$ 47 bilhões), que é o valor total dos jogadores das 32 seleções que disputam o Mundial. O cálculo da empresa alemã Transfermarkt, especializada no valor de atletas, aponta a França como a seleção mais valorizada (1,08 bilhão de euros), seguida pela Espanha (1,04 bilhão de euros).

A Seleção Brasileira aparece em terceiro lugar, com seus 23 jogadores valendo 952 milhões de euros, soma inferior ao peso do Barcelona e do Manchester City, campeões da Espanha e da Inglaterra, com elencos estimados em cerca de 1 bilhão de euros cada um.

Por outro lado, Brasil e Argentina têm os dois craques mais caros da competição e do planeta futebol: Neymar e Messi, cada um valendo cerca de 180 milhões de euros. Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal e melhor jogador do mundo no ano passado, fica na oitava posição, com direitos federativos estimados em 100 milhões de euros.

Mercado

As enormes quantias ilustram a que ponto o futebol se tornou uma indústria de espetáculo, turbinada pelos direitos de transmissão de televisão e merchandising. O futebol profissional gera cada vez mais dinheiro, e as somas investidas para contratar os melhores jogadores não param de aumentar.

No entanto, certos especialistas consideram que o levantamento da Transfermarkt é conservador, no puro estilo alemão. Outras consultorias devem divulgar rankings de seleções e jogadores nos próximos dias, antes do início do Mundial.

Em Hamburgo (Alamanha), Thomas Lintz, um dos diretores da Transfermarkt, diz que foram ouvidas avaliações de especialistas e foi feito o acompanhamento de contratos para determinar quanto vale cada jogador.

O valor dos três primeiros adversários do Brasil (Suíça, Costa Rica e Sérvia) soma 500 milhões de euros, quase metade do peso financeiro da Seleção Brasileira. Neymar vai enfrentar no primeiro jogo, contra a Suíça, uma defesa em que os cinco jogadores custam 52 milhões de euros no total, quase um quarto do valor dele.

Os jogadores brasileiros mais baratos são o goleiro Cássio, do Corinthians (4 milhões de euros) e o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, estimado em 5 milhões de euros.

Idade

A idade conta nos cálculos para determinar o custo de um jogador. O caso de Cristiano Ronaldo, 33 anos, é um exemplo. Outro é do zagueiro brasileiro titular Tiago Silva, também de 33 anos. Ele tem passe estimado em apenas 10 milhões de euros, enquanto Marquinhos, seu reserva, de 24 anos, vale 55 milhões de euros, cinco vezes mais.

Na Seleção da Espanha, o capitão Iniesta, 34 anos, continua a encantar com seu futebol, mas só vale agora 10 milhões de euros, comparado a 80 milhões de euros para seu companheiro de meio de campo Busquets, 29 anos.

Uma explicação para a valorização da Seleção da França é a juventude de boa parte de seus atletas, como Mbappé (€ 120 milhões), Antoine Griezmann (€ 100 milhões) e Pogba (€ 90 milhões). A Seleção da Alemanha, atual campeã mundial, é apenas a quarta mais valorizada. E na lista dos 25 jogadores mais caros, só figura Toni Kroos, 80 milhões de euros.

A equipe mais barata é a do Panamá, estimada em 9,1 milhões de euros, metade do que custa a seleção da também fraca Arábia Saudita. Os jogadores de ambas têm, porém, enorme potencial valorização, já que são praticamente desconhecidos na cena do futebol internacional.

