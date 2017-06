Os jogos da Copa das ConfederaÃ§Ãµes, na RÃºssia, poderÃ£o ser paralisados no caso de ofensas racistas ou homofÃ³bicas

A Fifa segue com seu discurso de tolerância zero contra a discriminação nos estádios, seja em termos de ofensas homofóbicas ou racistas. E na Copa das Confederações, os árbitros poderão até paralisar as partidas caso haja violações seguidas por parte dos torcedores.

Em cada um dos 16 jogos do torneio que começa neste sábado (17) e vai até o dia 2 de julho, a entidade terá inspetores que trabalharão em conjunto com árbitros e outros oficiais. “Existe uma série de medidas e protocolos a serem seguidos. Fazemos anúncios claros antes e depois durante as partidas caso haja algum tipo de grito discriminatório. A paralisação de uma partida seria o procedimento mais drástico a ser tomado”, afirmou a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (16) em São Petersburgo, na Rússia.

Os torcedores de Chile e México deverão receber uma atenção especial dos observadores, uma vez que várias sanções foram aplicadas às federações destes países nos últimos meses devido a cantos homofóbicos em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. “Temos aplicados sanções atrás de sanções para mostrar que nosso nível de tolerância é zero. Se elas não funcionarem, teremos de levar isso adiante de outra maneira”, afirmou Samoura.

Casos de racismo também foram comuns recentemente no futebol russo. Até por conta disso, a federação local apontou o ex-jogador Alexey Smertin como um inspetor para o tema neste período de Copa das Confederações e Copa do Mundo.

Para o presidente do Comitê Organizador do Mundial e União Russa de Futebol, Vitaly Mutko, a decisão da Fifa é bem-vinda. “O problema da discriminação não existe apenas na Rússia, existe em todos os lugares do mundo. A Fifa está lutando contra isso e vamos apoiar. Estamos gratos que a entidade coloque seus observadores e que o sistema seja duro”, afirmou.

Neste ano, a CBF foi multada em R$ 120 mil por causa de gritos de “bicha” direcionados ao goleiro do Paraguai na vitória por 3 a 0 em jogos das eliminatórias no Itaquerão, em São Paulo.

A edição de 2017 da Copa das Confederações começa às 12h (horário de Brasília) deste sábado com o confronto entre Rússia e Nova Zelândia, em São Petersburgo. O torneio conta com alguns estreantes, entre eles Portugal, de Cristiano Ronaldo, e, pela primeira vez desde 1995, não tem a Seleção Brasileira.

Rússia, Nova Zelândia, Portugal e México formam o Grupo A, enquanto Camarões, Chile, Austrália e Alemanha compõem o Grupo B. Os dois primeiros classificados de cada chave avançam às semifinais e duelam em sistema de cruzamento olímpico. São Petersburgo, Moscou, Kazan e Sochi são as sedes do torneio. (Folhapress)

