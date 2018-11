Os jovens que escolhem viver modestamente para se aposentar aos 40 anos (ou antes)

Os pais de Barney Whiter compraram sua casa própria quando ele começou o Ensino Médio no Reino Unido, em 1981. “Eles fizeram o que todos os britânicos faziam na época”, diz ele, “casa grande, grande hipoteca”. Pouco depois, veio uma grande recessão e as taxas de juros subiram para 17%. Como resultado, seus pais não tiveram outra opção senão cortar gastos: os dias de férias terminaram.

O pai de Whiter parou de comprar cerveja e passou a fazer sua própria. E a atitude do homem em relação ao dinheiro mudou para sempre: “Foi assustador dever muito dinheiro ao banco”, diz ele. Whiter prometeu a si mesmo que nunca acabaria na mesma situação que a dos seus pais.

Ele se formou em Economia e começou a trabalhar como contador. Acabou se especializando em educação financeira e atuou na área por 20 anos. Mas, apesar de seu salário ter se distanciado das 12,5 mil libras que ganhava logo após se formar, seu estilo de vida continuou espartano.

Por mais de duas décadas, Whiter fez questão de economizar pelo menos metade do seu salário todos os meses para a aposentadoria. Além disso, qualquer renda extra que ganhava ia diretamente para sua poupança. Ele andava de bicicleta até o escritório em vez de pegar o metrô, além de reduzir seu consumo de álcool.

Whiter, agora com 48 anos, conseguiu economizar o suficiente para se aposentar aos 43 anos. Mas foi apenas um ano antes de se aposentar que ele conheceu Money Mustache, um blog escrito pelo canadense Peter Adeney, uma celebridade entre os jovens aposentados. Whiter percebeu que havia sido inconscientemente parte de um movimento que vem se tornando cada vez mais popular entre os trabalhadores mais jovens do mundo.

Chama-se FIRE, o acrônimo em inglês para financial independence, retire early (ou independência financeira, aposente-se cedo, em tradução livre).

FIRE

Funciona mais ou menos assim: os adeptos desse estilo de vida vivem o mais austeramente possível, economizando metade de sua renda ou mais entre os 20 e os 40 anos. O objetivo é se aposentar antes dos 50 anos de idade.

Muitos devotos do FIRE, contudo, não planejam passar seus 50 anos jogando baralho ou viajando em cruzeiros. Trata-se de independência financeira: o objetivo é ter uma poupança suficiente e viver da maneira mais simples.

Assim, eles podem se dedicar a fazer algo mais do que buscar mais dinheiro ou batalhar por promoções no trabalho, ou se preocupar em pagar ao banco uma grande hipoteca.

Embora essas ideias existam há algum tempo, as redes sociais permitiram que o movimento realmente se consolidasse na última década. Atualmente, milhares de pessoas em todo o mundo assinam podcasts (um dos mais populares é o Firedrill), acompanham blogs e participam de fóruns de discussão sobre como viver uma vida austera.

Diferente dos demais

Essas comunidades de jovens obcecados em economizar para aposentadoria contradizem uma tendência observada atualmente: a maioria dos millennials não está poupando o suficiente para quando deixar de trabalhar.

No Reino Unido, os millenials poupam, em média, 4,6% do seu salário para a aposentadoria. Já os seguidores do FIRE economizam metade de sua renda ou mais, gastando tão pouco quanto possível. Craig Curelop, analista financeiro de 25 anos, é um deles.

Ele tem um carro, mas nunca o dirige. Na verdade, ele o aluga por meio de um site chamado Turo e, em vez disso, usa uma bicicleta: “Fiz isso e ganhei algumas centenas de dólares a mais por mês”, diz ele. Curelop, que mora em Denver, Estados Unidos, costumava alugar seu quarto no Airbnb e dormia na sala de estar.

Ele estava economizando tanto que pôde comprar outra casa em junho deste ano (comprou seu primeiro duplex em abril de 2017), onde mora em um quarto e aluga os outros. “Agora estou economizando entre US$ 3 mil e US$ 4 mil (R$ 11 mil e R$ 15 mil) por mês”, diz ele.

“É provável que eu tenha economizado entre US$ 60 mil e US$ 70 mil nos 18 meses desde que comecei a alugar minha primeira casa”, diz ele.

Esse estilo de vida não está imune a críticas, já que muitos dizem que as metas de poupança são inalcançáveis. “Há muitos aspectos positivos e algumas boas raízes no planejamento financeiro, mas acho que é uma versão extrema que não é necessariamente apropriada para todos”, diz Damien Fahy, consultor de planejamento financeiro que vive em Londres.

Outro aspecto controverso do FIRE é o seguinte: quanto dinheiro é necessário para se aposentar aos 30 ou 40 anos? Críticos dizem que os adeptos do movimento subestimam demais o quanto precisam economizar. “Se você se aposentar aos 30 anos, você ainda tem 70 anos pela frente, acho que há um pouco de ingenuidade”, diz Holly Mackay, fundadora do site Boring Money.

Outra crítica é que “não faz sentido viver miseravelmente por 20 anos apenas para poder viver miseravelmente por mais 20 anos depois do trabalho”.

Deixe seu comentário: