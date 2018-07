Os líderes dos maiores esquemas de contrabando do Brasil foram condenados pela Justiça Federal

A Justiça Federal do Paraná condenou os líderes de um dos maiores esquemas de contrabando do Brasil e a maior parte dos envolvidos é de Ribeirão Preto (SP). A quadrilha chegou a faturar R$ 3 bilhões, por ano. As investigações da Operação Celeno começaram em 2013 e segundo a PF (Polícia Federal), Ribeirão era a base do grupo.

Em junho de 2016, a Polícia Federal prendeu os chefes do grupo que contrabandeava eletrônicos e anabolizantes no País. Um deles era Gilmar de Moura, responsável pela logística de trazer os produtos dos Estados Unidos até o Paraguai.

O suspeito transportava a carga de caminhão até o Mato Grosso do Sul, que era encaminhada de avião até Ribeirão e levada para São Paulo e outros Estados.

Na época, sete aeronaves, que segundo a investigação eram usadas para levar as cargas, foram apreendidas. Destas, seis estavam na área de Ribeirão: três no aeroporto de Ituverava (SP), duas no aeroclube de Orlândia (SP) e uma em Barretos (SP).

“Eram mercadorias de alto valor agregado, notebooks, pen drives, eletrônicos em geral, porque outro tipo de mercadoria não compensaria o alto preço do frete por meio das aeronaves”, explicou o delegado da PF, Alexander Noronha Dias.

Em decorrência das denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal em Paranavaí (PR) no âmbito da Operação Celeno, a Justiça Federal já condenou 50 acusados a um total de 553 anos de reclusão, entre eles líderes de quatro grandes organizações criminosas envolvidas no maior esquema de importação de anabolizantes e eletrônicos por meio aéreo já realizado no Brasil.

No âmbito da Operação Celeno também já foi decretado o perdimento de 12 aeronaves, 63 automóveis e 26 imóveis, além de quantias em dinheiro, joias, eletrônicos e de cavalos de raça, estipulando como valor mínimo para reparação de danos à União o total de R$ 116,35 milhões.

Em 26 de outubro de 2015 o caso ganhou repercussão nacional quando uma das aeronaves foi forçada a pousar no Aeroporto Edu Chaves, em Paranavaí, depois de ser alvejada pela Força Aérea Brasileira, quando retornava ao Paraguai.

Cada aeronave levava cerca de 600 quilos em mercadorias, num valor estimado de US$ 500 mil por frete.

Os responsáveis pelos fretes aéreos eram contratados por agenciadores baseados em Foz do Iguaçu, no Paraná, e em cidades do Paraguai.

Vida de luxo

Gilmar Moura morava em um condomínio de luxo de Ribeirão e era tio de um policial federal que é acusado de ajudar a quadrilha.

Investigações descobriram também que um ex-policial civil da cidade, Lourival Custódio Filho, fez parte do esquema. O envolvido é procurado pela Interpol, a polícia internacional.

“Era o grupo mais estruturado não apenas para atuar como freteiros para os clientes, mas também introduziam as próprias mercadorias das empresas do grupo por meio de aeronaves”, afirmou o delegado.

