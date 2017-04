Orientados pelo Palácio do Planalto, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente da comissão especial da Casa sobre a Reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), só colocarão o texto para votação quando houver a certeza de que há ampla maioria governista. Na conta secreta do governo, há uma pequena vantagem, que pode se reverter com a pressão de sindicatos e de eleitores nos redutos políticos dos parlamentares.

No front

Às vésperas da votação do polêmico texto na comissão especial da Câmara, o governo escalou o deputado Beto Mansur (PRB-SP) e os ministros Eliseu Padilha e Romero Jucá.

Linha aberta

O trio vai atuar como “sondador permanente” das bancadas que votarão favoravelmente às mudanças. A consulta será feita pessoalmente e por telefone, a partir deste fim de semana.

Pé na porta

Padilha agendou uma série de encontros, na próxima semana, para se dedicar exclusivamente à aprovação da reforma.

Arriba !

Nessa operação da PF (Polícia Federal) que prendeu Coaracy Nunes – alvo há mais de um ano por suspeitas de fraudes na CBDA – há custos curiosos da entidade com dinheiro repassado pelo Ministério do Esporte. Em um evento no México, por exemplo, as diárias chegaram a meio milhão de reais – para poucas pessoas em tão poucos dias.

Afogado$

Pelos dados prévios, a PF já sabe que boa parte da fraude passou por diárias e passagens de aviões, incluindo passeios de dirigentes no exterior, com gastos pessoais bancados pelo dinheiro que era para investir nos atletas.

Lembrete

Vale ressaltar: o Ministério do Esporte é vítima do esquema investigado na CBDA. Ele repassa e o TCU tem competência para investigar.

Juiz de paz

Presidente da CCJ, o senador Edison Lobão (PMDB-MA) atua como juiz-de-paz em meio à guerra entre o líder da bancada, Renan Calheiros (AL), e o presidente Michel Temer: “No PMDB não existe briga ou intriga. Existem divergências”.

Contramão

Na via do atraso, a Câmara dos Deputados deu o pontapé para a restrição do Uber no Brasil – ao passar a competência para prefeituras, os membros da Casa entregaram os motoristas autônomos à máfia dos sindicatos de táxis, que têm sintonia com Câmaras de Vereadores.

Tragédia humanitária

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, vinculado à Presidência da República, concluiu o relatório “Tekoha: Direitos dos Povos Guarani e Kaiowá”, em que faz duras críticas a juízes federais e aos governos federal e do Mato Grosso do Sul.

Ipisis Litteris

“A comitiva [do Consea] concluiu que a realidade vivida pelos povos Guarani e Kaiowá pode ser denominada como uma tragédia humanitária e denota explicitamente a negação sistemática de direitos humanos em função da omissão do Poder Público”, diz o texto.

Casa nova…

O Senado aprovou a MP (medida provisória) que criou o Cartão Reforma, linha de crédito para que famílias de baixa renda consigam até 5 mil reais para a compra de materiais de construção para reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou à conclusão de imóveis.

…E inclusão

Emenda do deputado federal Otavio Leite (PSDB-RJ) permitirá a aquisição, com o cartão, de equipamentos de acessibilidade em geral, mobiliário adaptado ou produto de tecnologia assistida para residência onde houver pessoa com deficiência.

Ponto Final

“Desde maio do ano passado, defendemos a cassação da chapa (Dilma-Temer, de 2014) e a convocação de novas eleições.” – Do senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP).

