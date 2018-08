Os meninos apátridas que foram resgatados em caverna receberam a nacionalidade tailandesa

Como prometido pelo governo tailandês, o treinador Ekapol Chanthawong e três garotos — todos apátridas — dos “Javalis Selvagens”, time de futebol que ficou preso em uma caverna na Tailândia entre os meses de junho e julho, receberam nesta semana a cidadania tailandesa. Apesar de terem nascido na Tailândia, os quatro eram considerados “sem nacionalidade” até que as autoridades locais verificaram seus documentos, como certidões de nascimento, e aprovaram seus pedidos de cidadania tailandesa.

“Eles têm todas as qualificações. Todas as crianças nascidas na Tailândia devem ter certidões de nascimento da Tailândia para se qualificarem para a cidadania tailandesa”, disse Somsak Kanakam, diretor do distrito de Mae Sai em Chiang Rai.

Muitos apátridas na Tailândia vêm de áreas onde as fronteiras nacionais mudaram nos últimos anos. Alguns pertencem a tribos que vivem em áreas remotas, com acesso limitado a informações sobre procedimentos de nacionalidade, de acordo com a agência de refugiados da ONU (Organização das Nações Unidas).

Cerca de 486 mil pessoas são identificadas como apátridas na Tailândia, de acordo com o Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), entre eles 146 mil menores de idade. Algumas fontes estimam, no entanto, que este número alcance 3,5 milhões.

A Tailândia se comprometeu a registrar todos os apátridas até 2024, mas, até lá, o vácuo legal permanece. O resgate do time infantil preso de um complexo de cavernas inundadas neste ano chamou atenção internacional ao drama de pessoas com ascendências oriundas de Camboja, Laos e Mianmar que moram na Tailândia mas têm negados direitos e benefícios porque não são cidadãos tailandeses.

O treinador Ekapol e os doze garotos entraram nas cavernas da Tham Luang, na província de Chiang Rai, no dia 23 de junho para explorar o local. Não demorou muito para que uma chuva torrencial começasse a inundar o complexo subterrâneo, o que impossibilitou a saída do grupo. Após nove dias de incerteza, eles foram encontrados vivos, ilhados em um ponto alto das cavernas. E assim teve início um grande processo de arriscado resgate que envolveu equipes de várias nacionalidades, além de mergulhadores profissionais, e resultou no salvamento de todos eles.

