Os meninos resgatados de caverna na Tailândia gravaram vídeo em agradecimento pelo salvamento

Os doze adolescentes e o treinador que foram resgatados do interior de uma caverna no norte da Tailândia, onde permaneceram presos por mais de duas semanas, deixarão o hospital na próxima quinta-feira, informaram as autoridades locais. Em vídeo divulgado pelo governo tailandês neste sábado, os meninos aparecem sentados em sua cama de hospital, com suas bocas e narizes cobertos com máscaras brancas. Na parede da cabeceira há um número que os identifica.

Um a um, eles agradeceram, em tailandês, aos mergulhares pelo resgate bem-sucedido e a todos os envolvidos em seu salvamento. Todos fizeram a típica saudação tailandesa, com as mãos juntas.

Adul, o garoto que se comunicou em inglês com os primeiros mergulhadores a encontrar o grupo, fez o agradecimento também em inglês. Os 12 garotos disseram que estavam bem e alguns falam até falaram sobre o que gostariam de comer, dizendo que não viam a hora de comer seus pratos favoritos, como arroz com carne de porco e sushi.

O ministro da Saúde da Tailândia, Piyasakol Sakolsatayadorn, disse que todos, os 12 garotos entre 11 e 16 anos e o treinador, de 25 anos, sairão do hospital de Chiang Rai no mesmo dia, na quinta-feira.

Os médicos que estão atendendo o grupo disseram anteriormente que os quatro primeiros resgatados poderiam deixar o hospital no início da semana.

O caso

Na terça-feira passada, os últimos integrantes do time de futebol juvenil, que haviam desaparecido no mês passado, foram retirados do complexo de cavernas Tham Luang, na Tailândia.

Até que todos os 12 meninos e o técnico fossem resgatados, 17 dias se passaram. Antes de serem encontrados por dois mergulhadores ingleses, no dia 3 de julho, o grupo sobreviveu nove dias no escuro sem saber se conseguiriam deixar a caverna. A sobrevivência do grupo neste período foi assegurada por lanches de aniversário, gotas d’água e meditação.

Durante as mais de duas semanas em que esteve confinado, o grupo perdeu peso (dois quilos, em média), e alguns contraíram leves quadros de pneumonia, segundo a equipe médica.

Neste sábado, as autoridades tailandeses afirmaram que todos já começaram a ganhar peso no hospital e que os que haviam pego pneumonia já estão recuperados.

Temia-se que os garotos pudessem ter contraído doenças infecciosas durante o isolamento, mas exames realizados descartaram essa possibilidade.

Os meninos e seus pais foram aconselhados a passar a maior parte do tempo com a família e os amigos, e a não dar entrevistas, porque isso pode causar sintomas de estresse traumático, disse o ministro.

A equipe médica oferecerá apoio psicológico para que o grupo consiga lidar com a imprensa e o grande interesse que sua história despertou em todo mundo.

